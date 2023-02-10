Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб поэт Дурасов — он был случайным прохожим

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9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске взорвался газ. Там обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек. Среди них – Александр Дурасов. Он не жил в этом доме, но шел мимо него. Взрыв раздался в 7 утра, а мужчину придавило обломками.
Александру было 44 года. Он работал в Новосибирском метрополитене старшим мастером электромеханической службы. В его кармане был пропуск на работу. В метрополитене чтут память погибшего сотрудника.
Новосибирца вспоминают как хорошего товарища и творческого человека. Александр увлекался философией, шахматами, музыкой и даже писал стихи. В 2008 году он выпустил сборник под названием «К планетянам». Вот одно из стихотворений:
Я выйду в поле,
Назову пароли,
Уйдут все боли
И стану полем…
Чтобы слиться с небом,
Чтобы дождем пролиться,
Чтобы взошла пшеница,
Чтобы вернуться хлебом…
Напомним, что в Новосибирске завершили разбор завалов обрушенного дома. 10 февраля объявлено днем траура в регионе.