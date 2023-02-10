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Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб поэт Дурасов — он был случайным прохожим

10 февраля 2023, 04:00
Фото: Александр Дурасов/ВК
Мужчина шел мимо дома

В метрополитене почтили память работника, погибшего на Линейной - он был поэтом

При обрушении дома на Линейной в Новосибирске погиб случайный прохожий – поэт, сотрудник метрополитена Александр Дурасов. Утром он шел на работу.

9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске взорвался газ. Там обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек. Среди них – Александр Дурасов. Он не жил в этом доме, но шел мимо него. Взрыв раздался в 7 утра, а мужчину придавило обломками.

Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб случайный прохожий - работник метрополитена
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Александру было 44 года. Он работал в Новосибирском метрополитене старшим мастером электромеханической службы. В его кармане был пропуск на работу. В метрополитене чтут память погибшего сотрудника.

Новосибирца вспоминают как хорошего товарища и творческого человека. Александр увлекался философией, шахматами, музыкой и даже писал стихи. В 2008 году он выпустил сборник под названием «К планетянам». Вот одно из стихотворений:

Я выйду в поле,

Назову пароли,

Уйдут все боли

И стану полем…

 

Чтобы слиться с небом,

Чтобы дождем пролиться,

Чтобы взошла пшеница,

Чтобы вернуться хлебом…

Напомним, что в Новосибирске завершили разбор завалов обрушенного дома. 10 февраля объявлено днем траура в регионе.

В Новосибирске завершили разбор завалов на месте взрыва дома на Линейной
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В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
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#Эмилия Губарева#Погиб#Взрыв#Пострадавшие#Происшествия#Общество#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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