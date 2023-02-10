Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб поэт Дурасов — он был случайным прохожим

9 февраля в доме на улице Линейная в Новосибирске взорвался газ. Там обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек. Среди них – Александр Дурасов. Он не жил в этом доме, но шел мимо него. Взрыв раздался в 7 утра, а мужчину придавило обломками.