В Новосибирске нашли тело пропавшей после взрыва в доме 22-летней девушки

Источник Atas.info сообщает, что спасатели обнаружили тело пропавшей 22-летней Анны. Девушка находилась во время взрыва в доме на Линейной, 39. В ее квартире пахло газом: на это она жаловалась своему парню, который за пару минут до трагедии ушел на работу.