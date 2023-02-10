В Новосибирске нашли тело пропавшей после взрыва в доме 22-летней девушки

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Источник Atas.info сообщает, что спасатели обнаружили тело пропавшей 22-летней Анны. Девушка находилась во время взрыва в доме на Линейной, 39. В ее квартире пахло газом: на это она жаловалась своему парню, который за пару минут до трагедии ушел на работу.
Напомним, что официально подтверждена гибель 13 человек. Еще 21 пострадали. Поисково-спасательная операция на месте трагедии окончена. В Новосибирской области объявлен день траура 10 февраля.
Ранее правоохранители задержали подозреваемых во взрыве газа. Незадолго до трагедии двое жителей Омской области ходили по квартирам и проверяли газовые плиты. Сегодня им изберут меру пресечения.