В Дубровке Новосибирской области похоронили участника СВО Владимира Гисса

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Некролог в местной официальной газете «Маслянинский льновод» появился накануне, хотя церемония прощания была еще 5 февраля.
«Молодой мужчина, сын, брат, муж, отец…», — характеризуют Гисса в некрологе.
Погибший учился в Дубровской школе, принимал участие в боевых действиях в ходе чеченской кампании. В СВО участвовал в звании гвардии сержанта. Как сообщил глава Маслянинского района Павел Прилепа, погиб на территории Луганщины.
«Родина высоко оценила вклад Владимира Владимировича — он награжден орденом Мужества», — сказал Прилепа.
Ранее в Маслянинском районе похоронили еще одного участника СВО — 2 февраля близкие и родные простились с 30-летним Романом Чернякиным. Он был участником ЧВК «Вагнер» с ноября прошлого года, погиб 5 января.