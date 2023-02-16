atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Дубровке Новосибирской области похоронили участника СВО Владимира Гисса

16 февраля 2023, 10:38
Фото: atas.info
Так в Новосибирской области провожали мобилизованных
Жители села Дубровка проводили в последний путь Владимира Гисса, ветерана Чеченской войны и участника СВО на территории Украины. Он был мобилизован 26 сентября 2022 года.

Некролог в местной официальной газете «Маслянинский льновод» появился накануне, хотя церемония прощания была еще 5 февраля.

«Молодой мужчина, сын, брат, муж, отец…», — характеризуют Гисса в некрологе.

Погибший учился в Дубровской школе, принимал участие в боевых действиях в ходе чеченской кампании. В СВО участвовал в звании гвардии сержанта. Как сообщил глава Маслянинского района Павел Прилепа, погиб на территории Луганщины.

«Родина высоко оценила вклад Владимира Владимировича — он награжден орденом Мужества», — сказал Прилепа.

 

Опубликованы фотографии новосибирцев, погибших в январе в зоне действия СВО
Узнать подробнее

Ранее в Маслянинском районе похоронили еще одного участника СВО — 2 февраля близкие и родные простились с 30-летним Романом Чернякиным. Он был участником ЧВК «Вагнер» с ноября прошлого года, погиб 5 января.

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Роман Черняйкин погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВОВ Новосибирске раненый боец СВО добивается статуса ветерана боевых действий
#Дмитрий Зайцев#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО
Подпишитесь
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Сегодня, 01:57
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
Вчера, 13:11
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
Сегодня, 06:56
Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний
Сегодня, 06:06
В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
Сегодня, 02:19
В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету
Вчера, 01:26