Жители Новосибирска боятся и не пускают газовщиков после взрыва в доме

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:52
«Жильцы газифицированных квартир перестали пускать сотрудников газовых компаний. Они напуганы и их реакция вполне понятна. Особенно тревожатся по поводу мошенников пенсионеры», - сообщил мэр Анатолий Локоть на заседании 16 февраля.
Власти надеются, что в присутствии правоохранителей люди будут охотнее открывать двери. Ведь проверка оборудования сейчас необходима.
Напомним, взрыв газа в доме на Линейной произошел 9 февраля. Погибли 14 человек, еще несколько не опознаны. Подозревается, что в этой трагедии виновны мошенники из Омской области – их уже отправили в СИЗО.