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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Жители Новосибирска боятся и не пускают газовщиков после взрыва в доме

16 февраля 2023, 06:51
Фото: atas.info
Новосибирцы после взрыва газа боятся мошенников и не пускают настоящих газовщиков
Газовщики будут проверять квартиры в Новосибирске в сопровождении полиции. Так решили в мэрии, потому что из-за взрыва в доме на Линейной, 39 жители начали бояться мошенников и не пускать настоящих специалистов.
«Жильцы газифицированных квартир перестали пускать сотрудников газовых компаний. Они напуганы и их реакция вполне понятна. Особенно тревожатся по поводу мошенников пенсионеры», - сообщил мэр Анатолий Локоть на заседании 16 февраля.

Власти надеются, что в присутствии правоохранителей люди будут охотнее открывать двери. Ведь проверка оборудования сейчас необходима.

Напомним, взрыв газа в доме на Линейной произошел 9 февраля. Погибли 14 человек, еще несколько не опознаны. Подозревается, что в этой трагедии виновны мошенники из Омской области – их уже отправили в СИЗО.


#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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