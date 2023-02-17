Певец и лидер группы «Несчастный случай» приехал в Новосибирск с концертом, но попал в неприятную ситуацию. Музыканта обвинили в оскорблении полицейского, которому он показал средний палец. Однако эта информация не подтвердилась. Как оказалось, Кортнев вместе с группой давал концерт, как вдруг в новосибирском баре произошло задымление. Зрители разошлись по домам, а артиста задержали правоохранители – в целях разузнать об инциденте. Никаких протоколов на этот счет не составлялось и все решилось мирно.