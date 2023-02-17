Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Певец и лидер группы «Несчастный случай» приехал в Новосибирск с концертом, но попал в неприятную ситуацию. Музыканта обвинили в оскорблении полицейского, которому он показал средний палец. Однако эта информация не подтвердилась. Как оказалось, Кортнев вместе с группой давал концерт, как вдруг в новосибирском баре произошло задымление. Зрители разошлись по домам, а артиста задержали правоохранители – в целях разузнать об инциденте. Никаких протоколов на этот счет не составлялось и все решилось мирно.
Врач и ведущая программы о здоровье «Жить здорово» на Первом канале Малышева приехала в Новосибирск для съемок. В Центре Мешалкина знаменитость общалась с врачами, пациентами и даже побывала на нескольких операциях. Бригада телевизионщиков посетила музей клиники. Эфир программы теперь ждать не раньше апреля.
Дом-памятник, за проект которого архитектор Крячков получил Гран-при в Париже в 1937 году, требует капитального ремонта. Он располагается на улице Свердлова: там течет крыша, а фасад разрушается и может навредить пешеходам. Закон требует поддержания памятника архитектуры в надлежащем состоянии, вот только к ремонту так и не приступают. В квартирах – плесень, а у некоторых жильцов даже нет освящения от влаги.