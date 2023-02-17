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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Новосибирск сегодня. Скандал и задержание певца, приезд Малышевой, стоквартирный дом

17 февраля 2023, 17:08
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Итоги пятницы
Пятница, 17 февраля в Новосибирске: во время выступления был задержан певец Алексей Кортнев, который якобы показал средний палец полицейскому; в Центр Мешалкина приехала Елена Малышева, снимающая передачу о здоровье; знаменитый стоквартирный дом рушится на глазах. Интересное за день от Atas.info.

Скандальное задержание музыканта Алексея Кортнева в Новосибирске. Причем тут средний палец

«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске
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Певец и лидер группы «Несчастный случай» приехал в Новосибирск с концертом, но попал в неприятную ситуацию. Музыканта обвинили в оскорблении полицейского, которому он показал средний палец. Однако эта информация не подтвердилась. Как оказалось, Кортнев вместе с группой давал концерт, как вдруг в новосибирском баре произошло задымление. Зрители разошлись по домам, а артиста задержали правоохранители – в целях разузнать об инциденте. Никаких протоколов на этот счет не составлялось и все решилось мирно.

Телеведущая Елена Малышева приехала в Новосибирск. Она снимает контент в клинике Мешалкина

Телеведущая Елена Малышева попала на камеры в Новосибирске
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Врач и ведущая программы о здоровье «Жить здорово» на Первом канале Малышева приехала в Новосибирск для съемок. В Центре Мешалкина знаменитость общалась с врачами, пациентами и даже побывала на нескольких операциях. Бригада телевизионщиков посетила музей клиники. Эфир программы теперь ждать не раньше апреля.

Легендарный стоквартирный дом разрушается в Новосибирске. Жильцы дышат плесенью

Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
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Дом-памятник, за проект которого архитектор Крячков получил Гран-при в Париже в 1937 году, требует капитального ремонта. Он располагается на улице Свердлова: там течет крыша, а фасад разрушается и может навредить пешеходам. Закон требует поддержания памятника архитектуры в надлежащем состоянии, вот только к ремонту так и не приступают. В квартирах – плесень, а у некоторых жильцов даже нет освящения от влаги.  

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#Эмилия Губарева#Дайджест#Итоги дня#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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