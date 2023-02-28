В Новосибирске продают квартиру с казино и хаммамом за 70 млн рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Из объявления следует, что площадь двухуровневой квартиры – 385 квадратов. Жилье расположено недалеко от Нарымского сквера. Внутри есть 6 комнат, а само жилье находится на 11-м этаже.
Также в квартире есть гостиная с лаунж-зоной, кухня-столовая, спальня, гардеробная и ванная. Владелец жилья отмечает, что там есть сауна, хаммам, казино, рабочий кабинет и даже спортивный зал.
Дизайнер интерьера выполнен в классическом стиле. В квартире теплые и холодные оттенки серебра и золота. В отделке преобладают натуральные материалы – дерево и камень.
Сам дом построен в 2009 году. На территории закрытый вход и стоят камеры видеонаблюдения.
Напомним, что ранее в Новосибирске продавали самую маленькую квартиру. Владелец просил за нее млн руюблей.