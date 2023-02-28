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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Новосибирске продают квартиру с казино и хаммамом за 70 млн рублей

28 февраля 2023, 06:35
Фото: n1.ru
Квартира находится в центре города
На продажу в Новосибирске выставили квартиру с панорамными окнами, казино и хаммамом. За нее просят 70 млн рублей, а объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Из объявления следует, что площадь двухуровневой квартиры – 385 квадратов. Жилье расположено недалеко от Нарымского сквера. Внутри есть 6 комнат, а само жилье находится на 11-м этаже.

Также в квартире есть гостиная с лаунж-зоной, кухня-столовая, спальня, гардеробная и ванная. Владелец жилья отмечает, что там есть сауна, хаммам, казино, рабочий кабинет и даже спортивный зал.

Дизайнер интерьера выполнен в классическом стиле. В квартире теплые и холодные оттенки серебра и золота. В отделке преобладают натуральные материалы – дерево и камень.

Сам дом построен в 2009 году. На территории закрытый вход и стоят камеры видеонаблюдения.

Самую маленькую квартиру в Новосибирске продают за 1 млн руб – там всего 10 квадратов
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Напомним, что ранее в Новосибирске продавали самую маленькую квартиру. Владелец просил за нее млн руюблей. 

#Эмилия Губарева#Продажа#Квартира#Общество#Город#Новосибирск
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