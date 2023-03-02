Андрей Ошуев не выходит на связь с близкими с 28 февраля 2023 года. Ранее он никогда не пропадал. Как удалось узнать Atas.info, мужчина отпросился пораньше с работы, чтобы встретить ребенка из кружка. Однако до места он не доехал и дома не появлялся.