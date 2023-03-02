Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Андрей Ошуев не выходит на связь с близкими с 28 февраля 2023 года. Ранее он никогда не пропадал. Как удалось узнать Atas.info, мужчина отпросился пораньше с работы, чтобы встретить ребенка из кружка. Однако до места он не доехал и дома не появлялся.
Приметы пропавшего: рост 182 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
В момент пропажи был одет в бежевую с черной полоской куртку, джинсы голубого цвета, черные ботинки и серую шапку. С собой был рюкзак.
Напомним, что осенью прошлого года в Новосибирске пропал 52-летний мужчина. Из особых примет у него - усы и шрам на губе.