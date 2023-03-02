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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Загадочное исчезновение новосибирца – он ушел забрать ребенка из кружка и пропал

2 марта 2023, 10:24
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Мужчина раньше ушел с работы

В Новосибирске исчез 48-летний мужчина по дороге в кружок ребенка

В Новосибирске третий день ищут 48-летнего мужчину, который должен был забрать ребенка из кружка. Он бесследно пропал, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Андрей Ошуев не выходит на связь с близкими с 28 февраля 2023 года. Ранее он никогда не пропадал. Как удалось узнать Atas.info, мужчина отпросился пораньше с работы, чтобы встретить ребенка из кружка. Однако до места он не доехал и дома не появлялся.

Приметы пропавшего: рост 182 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

В момент пропажи был одет в бежевую с черной полоской куртку, джинсы голубого цвета, черные ботинки и серую шапку. С собой был рюкзак.

В Новосибирской области пропал 52-летний мужчина с усами и шрамом на губе
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Напомним, что осенью прошлого года в Новосибирске пропал 52-летний мужчина. Из особых примет у него - усы и шрам на губе. 

#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск
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