Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Напомним, инцидент произошло минувшим вечером, на железнодорожной станции «Сеятель». Как говорят свидетели происшествия, неизвестный попал под поезд, пришедший в 23 часа 11 минут.
«Вещи мужчины отбросило в сторону. А сам он попал под второй и третий вагоны», – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
Как выяснилось позже, мужчину достали из-под колес электропоезда и увезли на карете скорой помощи с травмами. В полиции подтвердили информацию о случившемся инциденте. По данным НГС, пострадавшим оказался 24-летний парень.
Данный инцидент вызвал волну обсуждений. Одни шутят, что ипотека, алименты, микрозаймы. Другие — о несчастном случае или о том, что молодой человек хотел свести счеты с жизнью.
«Ипотека?»;
«Анна Каренина», — пишут читатели паблика.
На данный момент стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия.
Напомним, что ранее под Новосибирском дети нашли тело 14-летнего подростка.