atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Стало известно, как 24-летний парень попал под колеса электрички в Новосибирске

5 марта 2023, 10:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пострадавший получил травмы
На ж/д станции в Новосибирске молодой человек попал под колеса электропоезда — он выжил. Стали известны подробности инцидента.

Напомним, инцидент произошло минувшим вечером, на железнодорожной станции «Сеятель». Как говорят свидетели происшествия, неизвестный попал под поезд, пришедший в 23 часа 11 минут.

«Вещи мужчины отбросило в сторону. А сам он попал под второй и третий вагоны», – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
Новосибирец попал под электричку в Академгородке
Узнать подробнее

Как выяснилось позже, мужчину достали из-под колес электропоезда и увезли на карете скорой помощи с травмами. В полиции подтвердили информацию о случившемся инциденте. По данным НГС, пострадавшим оказался 24-летний парень.

Данный инцидент вызвал волну обсуждений. Одни шутят, что ипотека, алименты, микрозаймы. Другие — о несчастном случае или о том, что молодой человек хотел свести счеты с жизнью.

«Ипотека?»;
«Анна Каренина», — пишут читатели паблика.

На данный момент стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия.

14-летнего школьника подростки нашли повешенным под Новосибирском
Узнать подробнее

Напомним, что ранее под Новосибирском дети нашли тело 14-летнего подростка. 

#Эмилия Губарева#Пострадавшие#Травмы#Электричка#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске разрушается легендарный 100-квартирный дом: планов по капремонту нет
Сегодня, 06:41
"Это прямая диверсия": в Новосибирске прошел пикет против мусорных полигонов
Вчера, 06:36
Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Головиным
Сегодня, 13:14
Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
Сегодня, 08:10
В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой
Сегодня, 07:24
Толпа и паника. В ТРЦ «Мега» в Новосибирске произошло короткое замыкание
Сегодня, 03:01