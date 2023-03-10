Когда Шерхана нашли, у него были проблемы с глазами, но сейчас глаза коту полностью вылечили. Коту провели полное обследование и выявили два заболевания, неопасных для людей - кошачий иммунодефицит и лейкоз в спящей форме. Эти болезни не передаются другим животным - собакам, хомячкам и т.п., но контакты с другими кошками у питомца должны быть ограничены.