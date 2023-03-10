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Published Сегодня, 02:57

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Updated Сегодня, 03:00

Адекватного 12-кг мейн-куна Шерхана бросили «разведенцы» под Новосибирском

10 марта 2023, 02:57
Фото: Страница Вконтакте Анны Косолаповой
Доброжелательный мейн кун хорошо уживается с детьми и собаками.
"Безответственно относятся к разведению животных, скрещивают близких родственников, а потом породистые, умные животные оказываются на улице," - рассказала о Шерхане его куратор Анна Косолапова.

"Прекрасно себя ведет, спокойный, абсолютно адекватный, аккуратный кот. Знает лоток, не портит вещи, дружелюбен с детьми и собаками. Был найден в подвале, в Черепаново. Скорее всего, его взяли с целью разведения, но когда обнаружили, что кот болен, просто выбросили" - объясняет, как такой шикарный оказался на улице.

Когда Шерхана нашли, у него были проблемы с глазами, но сейчас глаза коту полностью вылечили. Коту провели полное обследование и выявили два заболевания, неопасных для людей - кошачий иммунодефицит и лейкоз в спящей форме. Эти болезни не передаются другим животным - собакам, хомячкам и т.п., но контакты с другими кошками у питомца должны быть ограничены.

Шерхан очень умный, это видно по его взгляду, кажется, он понимает, в какой ситуации оказался, но по-прежнему ждет хозяев
Фото: Страница Вконтакте Анны Косолаповой

Шерхан смотрит на мир очень умными, но грустными глазами, коту нужны такие адекватные хозяева, которые будут любить, кормить, вычесывать и раз в год проверять здоровье животного. Болезни, которые выявили у Шерхана имеют все шансы не проявить себя в течение жизни.

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