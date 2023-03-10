Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На днях из орбитального полета на Международной космической станции на Землю должна вернуться новосибирская космонавтка Анна Кикина.
"Поступает очень много предложений этот полет отразить в истории нашего города: присвоить почетное звание жителя Новосибирска нашему космонавту, присвоить имя ее школе, присвоить имя муниципальному автономному учреждению дополнительного образования "Планетарий". Много различных предложений. В связи с этим я даю поручение создать такой оргкомитет, чтобы проработать ко Дню города, юбилею, 130-летию города эти вопросы", - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта.
Анна Кикина первая из российских космонавтов совершила полет в рамках совместной программы НАСА и Роскосмоса. Она стартовала к МКС на американском корабле Crew Dragon 5 октября 2022 года. 9 марта экипаж должен был вернуться из полета, однако это помешала сделать плохая погода в районе запланированного приводнения.
Анна Кикина за время полета стала узнаваемым медийным персонажем. Она показывала, как питаются космонавты на МКС и как пользуются туалетом, проводила онлайн-уроки для школьников с орбиты и присылала видеоприветы воспитанникам детского сада.
Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России.