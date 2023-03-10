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Published Сегодня, 07:32

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Имя космонавтки Анны Кикиной увековечат в Новосибирске к 130-летию города

10 марта 2023, 07:32
Фото: Роскосмос
Анна Кикина первая из россиян поднялась в космос на корабле Илона Маска

Школу или планетарий назовут в честь космонавтки Кикиной в Новосибирске

По словам мэра Анатолия Локтя, именем новосибирской космонавтки могут назвать школу или планетарий. Для решения этого вопроса создадут специальный оргкомитет

На днях из орбитального полета на Международной космической станции на Землю должна вернуться новосибирская космонавтка Анна Кикина.

"Поступает очень много предложений этот полет отразить в истории нашего города: присвоить почетное звание жителя Новосибирска нашему космонавту, присвоить имя ее школе, присвоить имя муниципальному автономному учреждению дополнительного образования "Планетарий". Много различных предложений. В связи с этим я даю поручение создать такой оргкомитет, чтобы проработать ко Дню города, юбилею, 130-летию города эти вопросы", - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта.

Анна Кикина первая из российских космонавтов совершила полет в рамках совместной программы НАСА и Роскосмоса. Она стартовала к МКС на американском корабле Crew Dragon 5 октября 2022 года. 9 марта экипаж должен был вернуться из полета, однако это помешала сделать плохая погода в районе запланированного приводнения.

Анна Кикина за время полета стала узнаваемым медийным персонажем. Она показывала, как питаются космонавты на МКС и как пользуются туалетом, проводила онлайн-уроки для школьников с орбиты и присылала видеоприветы воспитанникам детского сада.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России.

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