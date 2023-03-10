В Новосибирске воровали поздравления и дарили цветы: как выживал мегаполис неделю

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Прекрасных женщин из Новосибирска массово поздравляют чиновники с 8 Марта, вот только трогательные тексты они копируют по первым ссылкам в Интернете. Конечно, не все, но поздравления у представителей сильного пола – как под копирку. Причем касается это не только новосибирских высокопоставленных лиц, но и других политиков со всей России. Хороший пример поздравления был у одного депутата – тот записал милое видео прямо в цветочном салоне и вспомнил женщин, мужчины которых сегодня на передовой.
Семейная пара из Барабинска снялась в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Влюбленные вместе уже 20 лет и на знаменательную дату решили обвенчаться. Неожиданно для всех, но заявка на показ свадьбы была замечена телевизионщиками. Ирина и Алексей организовали свадьбу за 70 тысяч рублей и спойлер: на сельскую она была похожа мало. Хороший зал в стиле лофт мог посоревноваться и с городскими свадьбами. Вишенкой вечера была мокрая невеста – сибирячка не постеснялась прыгнуть в бассейн прямо в платье. Правда, свадьба Ирины заняла 2-е место, но тоже достойный результат, так как отрыв был небольшой. Торжество показали в праздник, 8 Марта.
Продавцы цветов к 8 Марта перегораживали дорогу пешеходам, ставили машины на тротуары и стояли практически друг на друге. Конечно же, это возмутило горожан. Новосибирцы начали жаловаться в соцсетях и искать управу на торговцев, ведь это открытое нарушение ПДД. Потерпеть пришлось несколько дней. После праздника все автомобили исчезли – по крайней мере, с тротуаров. К слову, не менее резонансным событием стало то, что один сибиряк прикупил миленький букет цветов для своей дамы – всего за 150 тысяч рублей. Для доставки потребовался грузовик. Представительницы прекрасного пола молча позавидовали.