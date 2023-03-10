В Новосибирске воровали поздравления и дарили цветы: как выживал мегаполис неделю

Семейная пара из Барабинска снялась в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Влюбленные вместе уже 20 лет и на знаменательную дату решили обвенчаться. Неожиданно для всех, но заявка на показ свадьбы была замечена телевизионщиками. Ирина и Алексей организовали свадьбу за 70 тысяч рублей и спойлер: на сельскую она была похожа мало. Хороший зал в стиле лофт мог посоревноваться и с городскими свадьбами. Вишенкой вечера была мокрая невеста – сибирячка не постеснялась прыгнуть в бассейн прямо в платье. Правда, свадьба Ирины заняла 2-е место, но тоже достойный результат, так как отрыв был небольшой. Торжество показали в праздник, 8 Марта.