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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Новосибирске воровали поздравления и дарили цветы: как выживал мегаполис неделю

10 марта 2023, 14:17
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Главные события недели по версии atas.info
Неделя в Новосибирске с 6 марта 2023: чиновники воруют поздравления женщинам к 8 Марта и даже не стесняются повторяться; мокрая невеста в шоу «Четыре свадьбы»; наглые торговцы цветами на тротуарах – как жил город в праздник и будни.

Плагиат и воровство поздравлений от новосибирских чиновников к 8 Марта

Лучезарными и очаровательными: плагиат и фантазии чиновников в поздравлениях 8 марта
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Прекрасных женщин из Новосибирска массово поздравляют чиновники с 8 Марта, вот только трогательные тексты они копируют по первым ссылкам в Интернете. Конечно, не все, но поздравления у представителей сильного пола – как под копирку. Причем касается это не только новосибирских высокопоставленных лиц, но и других политиков со всей России. Хороший пример поздравления был у одного депутата – тот записал милое видео прямо в цветочном салоне и вспомнил женщин, мужчины которых сегодня на передовой.

«Четыре свадьбы» в Новосибирской области – как в шоу показали свадьбу на селе

В шоу «Четыре свадьбы» снялась пара из Барабинска – как прошла сельская свадьба
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Семейная пара из Барабинска снялась в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Влюбленные вместе уже 20 лет и на знаменательную дату решили обвенчаться. Неожиданно для всех, но заявка на показ свадьбы была замечена телевизионщиками. Ирина и Алексей организовали свадьбу за 70 тысяч рублей и спойлер: на сельскую она была похожа мало. Хороший зал в стиле лофт мог посоревноваться и с городскими свадьбами. Вишенкой вечера была мокрая невеста – сибирячка не постеснялась прыгнуть в бассейн прямо в платье. Правда, свадьба Ирины заняла 2-е место, но тоже достойный результат, так как отрыв был небольшой. Торжество показали в праздник, 8 Марта.

Я паркуюсь, где хочу или как торговцы цветами заполонили тротуары Новосибирска

Машины торговцев цветами на тротуарах возмутили новосибирцев 8 марта
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Продавцы цветов к 8 Марта перегораживали дорогу пешеходам, ставили машины на тротуары и стояли практически друг на друге. Конечно же, это возмутило горожан. Новосибирцы начали жаловаться в соцсетях и искать управу на торговцев, ведь это открытое нарушение ПДД. Потерпеть пришлось несколько дней. После праздника все автомобили исчезли – по крайней мере, с тротуаров. К слову, не менее резонансным событием стало то, что один сибиряк прикупил миленький букет цветов для своей дамы – всего за 150 тысяч рублей. Для доставки потребовался грузовик. Представительницы прекрасного пола молча позавидовали.

В Новосибирске парень купил роскошный букет лилий для девушки за 150 тысяч рублей
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