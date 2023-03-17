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Published Сегодня, 01:35

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Updated Сегодня, 01:39

Фламинго вышли на первую весеннюю прогулку в Новосибирском зоопарке – фото

17 марта 2023, 01:35
Фото: Новосибирский зоопарк
Фламинго не побоялись прохладной погоды

В Новосибирском зоопарке фламинго вышли на первую весеннюю прогулку

Из теплых павильонов начали выпускать фламинго в Новосибирском зоопарке, о чем рассказали в ВК-группе учреждения.

Как рассказали в городском зоологическом парке, к выходу птиц на улицу готовят постепенно. В итоге первая прогулка фламинго состоялась 16 марта.

«Сначала мы ненадолго открывали двери в их павильоне. Так они постепенно привыкали к прохладному воздуху», — отметили работники парка.

Самое примечательно, что фламинго не испугались весенней свежести, а наоборот, бежали на улицу. Розовые птицы прогулялись по белому снегу и порадовали посетителей своей грациозностью.

Фото: atas.info
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#Эмилия Губарева#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Птицы#Общество#Город#Новосибирск
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