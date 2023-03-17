Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:39
Как рассказали в городском зоологическом парке, к выходу птиц на улицу готовят постепенно. В итоге первая прогулка фламинго состоялась 16 марта.
«Сначала мы ненадолго открывали двери в их павильоне. Так они постепенно привыкали к прохладному воздуху», — отметили работники парка.
Самое примечательно, что фламинго не испугались весенней свежести, а наоборот, бежали на улицу. Розовые птицы прогулялись по белому снегу и порадовали посетителей своей грациозностью.
Смотрите также первую прогулку медвежат-двойняшек. Их мать Герда впервые вывела малышей на улицу.