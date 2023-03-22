«Назовите цифры»: новосибирцы обиделись на министра Колмакова за «легкие деньги»

«Многие бригадиры получают зарплату за «мертвые души». По факту платят пятым, получают в карман за десятых. Потому и не идут туда», «Пашешь на стройке как раб, потом бегаешь за своими деньгами годами. И не всегда их получаешь. Суды выигрываешь, а приставы потом руками разводят. Легкие деньги в итоге получают генподрядчики, которые в офисах штаны просиживают», «На стройку? Большими деньгами? Вы бы лучше в безопасность уже работающих вложили, а то,что ни день, то погибший или раненый на стройке. Еще и откажутся вину признавать: типа, не их дело», - написали гневные комментарии Наталья Журавкова и пользователи под никами Air Man и No Name.