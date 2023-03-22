«Назовите цифры»: новосибирцы обиделись на министра Колмакова за «легкие деньги»

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
«Предлагать выпускнику 50 тысяч? Фактически 30 тысяч будут «черными» и уйдут в никуда. Это прилично? С задержкой зарплаты по два-три месяца. Это прилично? Во время увольнения могут не отдать последнюю зарплату. И это прилично?», - возмущается один из комментаторов «ВКонтакте» Алексей Поляков.
Также многие обратили внимание на отсутствие официального трудоустройства соискателей работы на стройке, многочисленные нарушения техники безопасности и отсутствие стабильных гарантий получения денег.
«Многие бригадиры получают зарплату за «мертвые души». По факту платят пятым, получают в карман за десятых. Потому и не идут туда», «Пашешь на стройке как раб, потом бегаешь за своими деньгами годами. И не всегда их получаешь. Суды выигрываешь, а приставы потом руками разводят. Легкие деньги в итоге получают генподрядчики, которые в офисах штаны просиживают», «На стройку? Большими деньгами? Вы бы лучше в безопасность уже работающих вложили, а то,что ни день, то погибший или раненый на стройке. Еще и откажутся вину признавать: типа, не их дело», - написали гневные комментарии Наталья Журавкова и пользователи под никами Air Man и No Name.
Кроме того, новосибирцы возмутились обесцениванию труда работниц маникюрных салонов, которые якобы ничем не занимаются. «Ногти красить – легкая работа? Девочки, уступите ему место на недельку??????? Пашут с утра до вечера, теряют зрение, приобретают боли в спине и аллергию. Уважаю этот труд», - отметила Валентинка Бурбилова. «Министру надо самому покрасить ногти в салоне. После недели дышания ацетоном и пылью от ногтей убежит на свою стройку», - съехидничал Алексей Суханов.
Впрочем, нашлись и защитники Алексея Колмакова. «Плохой ремесленник обвиняет свои инструменты», - считает пользователь под ником Toxic Terror. «Молодежь физически работать не хочет. Все хотят в теплых офисах сидеть», - соглашается с ним Анна Голубь. «Молодые люди желают быть блогерами, айтишниками.... Точно не строителями, увы», - сетует Марина Соболь.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков довольно резко высказался о причинах дефицита кадров в отрасли. «Строительные деньги – тяжелые деньги, там надо созидать. Это вам не ногти красить в салоне. Но мы до того распустили молодежь, что она желает легких денег», - заявил чиновник во время прямого эфира в программе «Вести Новосибирск».