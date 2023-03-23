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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Названы даты длинных выходных в мае 2023 года: сколько дней отдыхать новосибирцам

23 марта 2023, 11:29
Фото: 1MI
Новосибирцы в мае отдохнут семь дней
До начала длинных майских выходных остался всего месяц. В 2023 году новосибирцы будут отдыхать семь дней. Соответствующие даты уже утверждены Правительством России

Согласно производственному календарю 2023 года первые выходные для жителей Новосибирской области наступят в рамках праздника Весны и Труда и продлятся с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). Затем новосибирцы отдохнут с 6 по 9 мая ( с субботы по вторник). При этом 8 мая станет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья 8 января в период новогодних праздников.

Недавно стала известна дата проведения опен-эйра VK Fest в Новосибирске. Мероприятие пройдет  24 июня накануне Дня города.

В Новосибирске пройдет первый VK Fest накануне Дня города
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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Праздники#Отдых
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