Согласно производственному календарю 2023 года первые выходные для жителей Новосибирской области наступят в рамках праздника Весны и Труда и продлятся с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). Затем новосибирцы отдохнут с 6 по 9 мая ( с субботы по вторник). При этом 8 мая станет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья 8 января в период новогодних праздников.