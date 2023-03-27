Прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин погиб на СВО

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Алексею Шичкину было 43 года. Он родом из села Северное Северного района. Мужчина отправился на СВО и погиб. У прапорщика остался сын.
Как передает «Северная газета», прощание с героем пройдет в местном КДЦ 28 марта с 11 до 13 часов. Других подробностей о сибиряке нет.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Шичкину Алексею Сергеевичу», — говорится в некрологе.
Напомним, также ранее мы публиковали список погибших в зоне СВО в феврале, а также фото могил погибших военных из Бердска.