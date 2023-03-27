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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Прапорщик из Северного района Новосибирской области Алексей Шичкин погиб на СВО

27 марта 2023, 05:32
Фото: Северная газета
Мужчина погиб в зоне СВО, дата гибели неизвестна
При исполнении воинского долга погиб прапорщик Алексей Шичкин из Новосибирской области.

Алексею Шичкину было 43 года. Он родом из села Северное Северного района. Мужчина отправился на СВО и погиб. У прапорщика остался сын.

Как передает «Северная газета», прощание с героем пройдет в местном КДЦ 28 марта с 11 до 13 часов. Других подробностей о сибиряке нет.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Шичкину Алексею Сергеевичу», — говорится в некрологе.

Напомним, также ранее мы публиковали список погибших в зоне СВО в феврале, а также фото могил погибших военных из Бердска. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирская область
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