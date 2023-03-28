Военнослужащий из Новосибирской области Вячеслав Щербинин погиб на СВО

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Как уточнили в администрации, Вячеслав Щербинин родился 25 сентября 1976 года в Куйбышевском районе.
Он окончил профессиональное училище № 89. Близкие вспоминают мужчину как отзывчивого и коммуникабельного человека.
В зону проведения специальной военной операции Вячеслав отправился добровольцем. Он погиб при выполнении боевой задачи 7 февраля 2023. Ему было 46 лет.
Прощание с бойцом состоится 28 марта с 10 до 12 часов в Спасском Соборе в Куйбышеве. Похороны начнутся в 12:00. Также смотрите список погибших в феврале 2023 и фото могил бойцов из Бердска.