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Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Военнослужащий из Новосибирской области Вячеслав Щербинин погиб на СВО

28 марта 2023, 02:19
Фото: администрация Куйбышевского района
Мужчина был добровольцем
В спецоперации погиб военный из Новосибирской области Вячеслав Щербинин, о чем говорится на сайте администрации Куйбышевского района.

Как уточнили в администрации, Вячеслав Щербинин родился 25 сентября 1976 года в Куйбышевском районе.

Он окончил профессиональное училище № 89. Близкие вспоминают мужчину как отзывчивого и коммуникабельного человека.

В зону проведения специальной военной операции Вячеслав отправился добровольцем. Он погиб при выполнении боевой задачи 7 февраля 2023. Ему было 46 лет.

Прощание с бойцом состоится 28 марта с 10 до 12 часов в Спасском Соборе в Куйбышеве. Похороны начнутся в 12:00. Также смотрите список погибших в феврале 2023 и фото могил бойцов из Бердска. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирская область
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