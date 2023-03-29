Летняя жара ударит по Новосибирску в среду 29 марта 2023

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
Жителей областного центра сегодня погода порадует теплом до +13°C. В районах региона воздух прогреется до +15 градусов.
Утром может быть пасмурно и прохладно – всего +4…+9°C по Цельсию. Днем небо окрасится в голубой цвет, выглянет из-за тучек солнце.
Дождей сибирякам можно не ждать – они не омрачат этот день, что не скажешь о ветре. Он придет с юго-западного направления и разгонится до 11-16 м/с.
Но стоит напомнить, синоптики прогнозируют резкое похолодание до -18 градусов уже в конце марта, 31 числа.