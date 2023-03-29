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Posted Сегодня, 01:14

Published Сегодня, 01:14

Modified Сегодня, 01:16

Updated Сегодня, 01:16

Летняя жара ударит по Новосибирску в среду 29 марта 2023

29 марта 2023, 01:14
Фото: 1MI
Экстремальная жара ударит по Новосибирску 29 марта

Жара до +15 градусов ожидается в Новосибирской области 29 марта

Аномальное потепление придет в Новосибирск и область в среду, 29 марта. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Жителей областного центра сегодня погода порадует теплом до +13°C. В районах региона воздух прогреется до +15 градусов.

Утром может быть пасмурно и прохладно – всего +4…+9°C по Цельсию. Днем небо окрасится в голубой цвет, выглянет из-за тучек солнце.

Дождей сибирякам можно не ждать – они не омрачат этот день, что не скажешь о ветре. Он придет с юго-западного направления и разгонится до 11-16 м/с.

Но стоит напомнить, синоптики прогнозируют резкое похолодание до -18 градусов уже в конце марта, 31 числа.

#Алина Шефер#Погода на 3 дня в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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