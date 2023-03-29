Новосибирцы обвинили психоневрологический интернат в загрязнении реки

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
По словам селян, в лес регулярно заезжают ассенизаторские машины, принадлежащие местному психоневрологическому интернату. Они сливают нечистоты в Каракан.
Как рассказал глава ведомства Евгений Шестернин, из водоема в Караканском бору уже взяли пробы воды. Также загрязнением реки заинтересовалась межрайонная прокуратура.
Напомним, ранее министерство экологии выяснило, что реку Нарниста в Новосибирске загрязнила психбольница №3. Акватория в прошлом году окрасилась в оранжевый цвет – оказалось из-за слива в нее фекалий.