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Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Новосибирцы обвинили психоневрологический интернат в загрязнении реки

29 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI
Минприроды выяснит, кто загрязняет бор под Новосибирском
Жители села Завьялово под Новосибирском подозревают психоневрологический интернат в сливе отходов в реку Каракан. Специалисты Минприроды региона услышали жалобы и организовали проверку.

По словам селян, в лес регулярно заезжают ассенизаторские машины, принадлежащие местному психоневрологическому интернату. Они сливают нечистоты в Каракан.

Как рассказал глава ведомства Евгений Шестернин, из водоема в Караканском бору уже взяли пробы воды. Также загрязнением реки заинтересовалась межрайонная прокуратура.

Напомним, ранее министерство экологии выяснило, что реку Нарниста в Новосибирске загрязнила психбольница №3. Акватория в прошлом году окрасилась в оранжевый цвет – оказалось из-за слива в нее фекалий.

Загадка оранжевого цвета: психбольница загрязнила фекалиями реку в Новосибирске
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#Алина Шефер#Загрязнение#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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