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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Новосибирске 84% бизнесменов страдают от одиночества

2 апреля 2023, 06:10
Фото: 1MI
Многие бизнесмены одинокие в Новосибирске
Большинство предпринимателей из Новосибирска признались, что чувствуют себя одинокими. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на исследователей бизнес-клуба «Атланта».

Специалисты опросили бизнесменов и узнали, что из-за недостатка внимания и общения страдают 84% человека. Без друзей остался буквально каждый 2 из них.

С одиночеством столкнулись 22% рестораторов, а также 21% владельцев IT-компаний. Среди предпринимателей, которые занимаются торговлей повседневными товарами одиноких около 11%.

Эксперт – социолог Роман Анисимов объяснил, что бизнесмены перестали доверять окружающим. Их деятельность всегда связана с рисками, и они насторожено относятся к партнерам.

#Алина Шефер#Бизнесмен#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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