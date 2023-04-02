В Новосибирске 84% бизнесменов страдают от одиночества

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Специалисты опросили бизнесменов и узнали, что из-за недостатка внимания и общения страдают 84% человека. Без друзей остался буквально каждый 2 из них.
С одиночеством столкнулись 22% рестораторов, а также 21% владельцев IT-компаний. Среди предпринимателей, которые занимаются торговлей повседневными товарами одиноких около 11%.
Эксперт – социолог Роман Анисимов объяснил, что бизнесмены перестали доверять окружающим. Их деятельность всегда связана с рисками, и они насторожено относятся к партнерам.