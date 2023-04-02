В Новосибирске 84% бизнесменов страдают от одиночества

Большинство предпринимателей из Новосибирска признались, что чувствуют себя одинокими. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на исследователей бизнес-клуба «Атланта».

Специалисты опросили бизнесменов и узнали, что из-за недостатка внимания и общения страдают 84% человека. Без друзей остался буквально каждый 2 из них. С одиночеством столкнулись 22% рестораторов, а также 21% владельцев IT-компаний. Среди предпринимателей, которые занимаются торговлей повседневными товарами одиноких около 11%. Эксперт – социолог Роман Анисимов объяснил, что бизнесмены перестали доверять окружающим. Их деятельность всегда связана с рисками, и они насторожено относятся к партнерам.