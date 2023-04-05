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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

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Переехавшая в Сербию уроженка Новосибирска рассказала о жизни в чужой стране

5 апреля 2023, 02:28
Фото: МК в Новосибирске
Сибирячка рассказала о жизни в Сербии
Анна Тимофеева из Новосибирска вынужденно переехала в Сербию прошлой осенью. Она рассказала о том, как привыкала к жизни в чужой стране.

Сибирячка поселилась в городе Нови-Сад. Ей пришлось переезжать вместе с коллегами, когда компания по разработке игр, в которой она работала, закрылась в России, пишет «МК в Новосибирске».

Анна рассказала, что сербы ведут размеренную жизнь. Они всегда спокойны и не торопливы. Могут даже уйти с рабочего места, если у них появились личные дела.

Также девушка была удивлена тем, что во многих компаниях работают целым семейным подрядом. Родные помогают друг другу во всем, а чужакам, особенно приезжим одиночкам, пробиться бывает сложно.

По словам Анны, в Сербии дорогие бензин и коммуналка. Многие местные даже пересели на велосипеды, чтобы экономить и не вредить экологии. Природе они уделяют огромное внимание.

Компания Анны помогла ей освоиться в стране. Но девушка все равно мечтает вернуться домой в Новосибирск.

#Алина Шефер#Путешествия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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