Переехавшая в Сербию уроженка Новосибирска рассказала о жизни в чужой стране

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Сибирячка поселилась в городе Нови-Сад. Ей пришлось переезжать вместе с коллегами, когда компания по разработке игр, в которой она работала, закрылась в России, пишет «МК в Новосибирске».
Анна рассказала, что сербы ведут размеренную жизнь. Они всегда спокойны и не торопливы. Могут даже уйти с рабочего места, если у них появились личные дела.
Также девушка была удивлена тем, что во многих компаниях работают целым семейным подрядом. Родные помогают друг другу во всем, а чужакам, особенно приезжим одиночкам, пробиться бывает сложно.
По словам Анны, в Сербии дорогие бензин и коммуналка. Многие местные даже пересели на велосипеды, чтобы экономить и не вредить экологии. Природе они уделяют огромное внимание.
Компания Анны помогла ей освоиться в стране. Но девушка все равно мечтает вернуться домой в Новосибирск.