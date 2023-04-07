Под Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу между двух поселков

«Дорогу перекрыли только между этих поселков, но есть объездные пути. Можно проехать через Обь или Омский тракт, въезды в населенные пункты открыты. Ограничения снимут, когда паводок спадет», - уточнили журналисту Atas.info в ЕДДС Новосибирского района.