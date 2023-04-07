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Под Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу между двух поселков

7 апреля 2023, 03:39
Фото: 1MI
Дорогу между сел перекрыли в Новосибирске из-за паводка
Проезд ограничили между поселками Красномайский и Новоозерный под Новосибирском из-за паводка. Об этом сообщили в администрации Новосибирского района.

На участке дороги установили дорожный знак «Проезд запрещен». Водителей просят быть внимательнее и учитывать эту информацию.

«Дорогу перекрыли только между этих поселков, но есть объездные пути. Можно проехать через Обь или Омский тракт, въезды в населенные пункты открыты. Ограничения снимут, когда паводок спадет», - уточнили журналисту Atas.info в ЕДДС Новосибирского района.

Сейчас за обстановкой в регионе с началом паводкового сезона тщательно следят специалисты Минтранса. В случае ЧС на место выезжают специалисты и ликвидируют последствия.

На днях сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области подрывали лед на реках Карасук и Иня. Это было необходимо, чтобы минимизировать риски подтопления прилегающих населенных пунктов.

#Алина Шефер#Общество#Паводок#Дороги#Новосибирск#Новосибирская область
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