Под Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу между двух поселков

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
На участке дороги установили дорожный знак «Проезд запрещен». Водителей просят быть внимательнее и учитывать эту информацию.
«Дорогу перекрыли только между этих поселков, но есть объездные пути. Можно проехать через Обь или Омский тракт, въезды в населенные пункты открыты. Ограничения снимут, когда паводок спадет», - уточнили журналисту Atas.info в ЕДДС Новосибирского района.
Сейчас за обстановкой в регионе с началом паводкового сезона тщательно следят специалисты Минтранса. В случае ЧС на место выезжают специалисты и ликвидируют последствия.
На днях сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области подрывали лед на реках Карасук и Иня. Это было необходимо, чтобы минимизировать риски подтопления прилегающих населенных пунктов.