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Штормовое предупреждение на трассах: дождь, заморозки и ветер в Новосибирской области

14 апреля 2023, 01:40
Фото: 1MI
На трассах Сибири будет боковой ветер

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на трассах 14 и 15 апреля

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и понижения температуры, о чем сообщает «Сибуправтодор».

Предупреждение объявлено 14 и 15 апреля на трассах Сибири. Особый режим вводится в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.

Связано это с осадками в виде дождя, мокрого снега, ветра до 18 метров в секунду, а также понижением температуры до -9 ˚С.

В связи с такой погодой на трассах возможно появление гололеда, а также снижение видимости. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Напомним, что пару дней назад в регионе также объявляли штормовое предупреждение. Погода меняется каждый день с ясной до пасмурной. 

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Автомобиль#Трасса#Штормовое предупреждение#Штормовой ветер#Транспорт#Город#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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