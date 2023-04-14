Штормовое предупреждение на трассах: дождь, заморозки и ветер в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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Предупреждение объявлено 14 и 15 апреля на трассах Сибири. Особый режим вводится в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.
Связано это с осадками в виде дождя, мокрого снега, ветра до 18 метров в секунду, а также понижением температуры до -9 ˚С.
В связи с такой погодой на трассах возможно появление гололеда, а также снижение видимости. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Напомним, что пару дней назад в регионе также объявляли штормовое предупреждение. Погода меняется каждый день с ясной до пасмурной.