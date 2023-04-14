atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

В Новосибирской области приступили к ликвидации свалок

14 апреля 2023, 08:42
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого региональным министерством природных ресурсов и экологии запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок к 2024 году в Новосибирске (район Пашино) и Барабинске.

Для реализации мероприятий разработана необходимая проектно-сметная документация. Финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств из федерального бюджета. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. В апреле текущего года, со сходом снега, начаты работы по ликвидации, также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы запланированы на 2023-2024 гг. 
 Напоминаем, при непосредственной фото- или видео-фиксации противоправных действий в виде сброса отходов производства и потребления в неустановленных местах министерством природных ресурсов и экологии региона возбуждаются дела об административных правонарушениях и в случае установления виновных лиц последние привлекаются к административной ответственности. Кроме того, в случае установления правообладателя земельного участка, на которого возложена предусмотренная законом обязанность не допускать загрязнение и захламление земельного участка, находящегося в собственности, информация направляется в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования по понуждению собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку. 
 

#Новосибирская область#Экология
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле
Сегодня, 10:12
На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей
Сегодня, 09:01
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45