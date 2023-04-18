В Новосибирске примеры отсутствия должной заботы за памятниками видны в самом центре – разрушается фасад "Стоквартирного дома", признанного памятником федерального значения. По соседству приходит в упадок легендарный конструктивистский "Дом с часами" – объект культурного наследия регионального значения. В предаварийном состоянии находится одна из знаменитых школ архитектора Крячкова на Якушева, 21, так же имеющая региональный охранный статус. И этот список можно продолжать далее.