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Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска

18 апреля 2023, 06:03
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске десятки памятников истории уничтожены или находятся под угрозой исчезновения

В Новосибирске прошла акция протеста против уничтожения исторической застройки

Акцию протеста против уничтожения исторической застройки города провели новосибирские активисты. По словам пикетчиков, городские власти проводят политику, направленную на снос памятников архитектуры

В центре Новосибирска, около театра "Глобус" прошел согласованный пикет против уничтожения исторической застройки города. Активисты приурочили акцию к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают сегодня, 18 апреля. Девизом этого дня, установленного ЮНЕСКО, служат слова "Сохраним нашу историческую родину". По мнению участников акции протеста, в Новосибирске сегодня власти проводят целенаправленную политику, направленную на уничтожение памятников истории.

"Уничтожается повсеместно, потихоньку. Вот сейчас снесли Дом Кондратюка, якобы, под видом реконструкции. И оправдания всегда такие, что, мол, мы провели какие-то экспертизы…Ситуация в городе катастрофическая, поскольку, как я понимаю, власти в очень хорошем сговоре влезли в схемы застройщиков, и поэтому им наследие города не особо нужно", - заявил корреспонденту Atas.info сопредседатель новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" Олег Викторович.
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В качестве одного из самых ярких последних примеров активист так же приводит попытку начать строительство высотного комплекса на месте магазина "Универсам" в исторической зоне так называемого "тихого центра" города.

Одной из главных виновниц уничтожения исторической застройки пикетчики называют главу городского департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэра Анну Терешкову.

Кроме того, участники акции протеста обращают внимание на неисполнение в регионе федерального закона №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", который предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции домов, имеющих соответствующий статус.

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В Новосибирске примеры отсутствия должной заботы за памятниками видны в самом центре – разрушается фасад "Стоквартирного дома", признанного памятником федерального значения. По соседству приходит в упадок легендарный конструктивистский "Дом с часами" – объект культурного наследия регионального значения. В предаварийном состоянии находится одна из знаменитых школ архитектора Крячкова на Якушева, 21, так же имеющая региональный охранный статус. И этот список можно продолжать далее.

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