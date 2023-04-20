atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Изображение материала

Таинственно исчез несколько дней назад: под Новосибирском ведут поиски подростка

20 апреля 2023, 09:45
Фото: ЛизаАлерт
О ребенке ничего неизвестно четыре дня

Под Новосибирском пропал 13-летний подросток в белой толстовке

В Новосибирской области пропал 13-летний Максим Дамаров. Он ушел из дома 16 апреля 2023 года, но так и не вернулся.

Мальчик исчез в Искитиме 16 апреля – поиски продолжаются несколько дней.

Максима Дамарова ищут по следующим приметам: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

В момент пропажи был одет в белую толстовку, черную жилетку, черные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении подростка.

Напомним, что в Новосибирской области вчера пропал 9-летний мальчик. К поиску уже подключились волонтеры и водолазы. 

Что могло произойти с пропавшим 9-летним мальчиком под Новосибирском? Как идут поиски
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Поиск#Пропал#Пропажа#Дети#Подростки#Общество#Город#Новосибирская область#Искитим
Подпишитесь
Бессмертный полк 9 мая 2023 – пять способов принять участие в Новосибирске
Вчера, 10:12
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Вчера, 03:27
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Сегодня, 04:09
Яйца зеков новосибирских зон признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Сегодня, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Сегодня, 01:30
Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы
Вчера, 12:34