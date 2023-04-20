Таинственно исчез несколько дней назад: под Новосибирском ведут поиски подростка

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Мальчик исчез в Искитиме 16 апреля – поиски продолжаются несколько дней.
Максима Дамарова ищут по следующим приметам: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.
В момент пропажи был одет в белую толстовку, черную жилетку, черные штаны, черные кроссовки и черную кепку.
Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении подростка.
Напомним, что в Новосибирской области вчера пропал 9-летний мальчик. К поиску уже подключились волонтеры и водолазы.