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Под Новосибирском с 16 апреля пропал 59-летний мужчина с бородой и усами

21 апреля 2023, 05:58
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина ушел из дома
В Бердске Новосибирской области пропал мужчина – о его местонахождении неизвестно с 16 апреля, подробности сообщают в «ЛизаАлерт».

Владимир Непомнящий бесследно исчез 16 апреля в Бердске. Ему 59 лет. Местонахождение сибиряка неизвестно до сих пор. На ориентировке фотография 10-летней давности. 

Из особых примет: носит бороду с усами. Другие приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза.

Предположительно, был одет в синий пуховик, черные штаны и валенки с калошами. Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли тело матери четырех детей. Женщина могла замерзнуть, предполагают следователи. 

Названы шокирующие причины смерти пропавшей под Новосибирском матери четверых детей
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#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лизаалерт#Общество#Город#Бердск#Новосибирская область
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