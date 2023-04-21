Под Новосибирском с 16 апреля пропал 59-летний мужчина с бородой и усами

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Владимир Непомнящий бесследно исчез 16 апреля в Бердске. Ему 59 лет. Местонахождение сибиряка неизвестно до сих пор. На ориентировке фотография 10-летней давности.
Из особых примет: носит бороду с усами. Другие приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза.
Предположительно, был одет в синий пуховик, черные штаны и валенки с калошами. Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли тело матери четырех детей. Женщина могла замерзнуть, предполагают следователи.