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Умер в день рождения: под Новосибирском толпа парней до смерти забила мужчину

24 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Мужчина умер после драки

Под Новосибирском судимые парни насмерть забили мужчину в день рождения

В небольшом поселке под Новосибирском поздно вечером 19 апреля был жестоко убит местный житель – прямо в своей день рождения. Вдова намерена добиться справедливости и наказать обидчиков ее супруга.

В поселке Железнодорожном Новосибирской области 19 апреля был убит мужчина по имени Антон. Произошло это из-за конфликта с тремя молодыми людьми, которые начали звать жену погибшего Юлию «к себе в машину поразвлечься». Сибирячка грубо ответила наглецам, а потом позвала на защиту своего мужа, у которого в этот день был день рождения. В браке супруги с 2007 года, у них есть сын 15-ти лет.

Односельчане, со слов вдовы, начали колотить ее мужа досками, которые оказались под рукой на дороге, а потом досталось и Юлии – происходящее она пыталась снять на телефон, чтобы доказать полиции, но ее ударили по голове, в результате чего женщина отключилась.

Когда сибирячка очнулась, ее мужа не было рядом, а вот в машине продолжали сидеть те самые хулиганы. Полиция долго не хотела приезжать на вызов. После драки к родителям прибежал сын – его ударили и он потерял сознание. Тогда злоумышленники «очнулись» и пытались привести парня в чувства, а затем уехали.

Мужа Юлия нашла в другом месте: она предполагает, что виновники его избили, затащили в машину, а потом испугались и выбросили недалеко от места инцидента, пишет НГС.

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Женщина застала супруга еще живым. Он получил ранение в бедренную артерию, а так как сибирячка сама медик, она поняла, что жить Антону максимум 10 минут. Так и произошло, ее муж скончался на ее руках и на глазах сына.

О виновниках данного инцидента известно, что они из неблагополучных семей, учились в этом селе, получили судимости за мошенничество, кражу и угон. Жители села рассказывают, что парни известны своими крутыми нравами.

Злоумышленники сначала скрылись, вспоминает Юлия – за ними якобы даже гнались полицейские и стреляли холостыми патронами. После задержания молодых людей допросили, а затем отпустили двух участников конфликта, которые теперь проходят свидетелями по данному делу так как дали показания против третьего товарища. Также следователь сказал, что мужчина умер от ножевого ранения. Правоохранители уверяют, что виновник находится в следственном изолятора, однако односельчане видели его на свободе, распивающим алкоголь.

Кроме того, при задержании судимые хулиганы кричали в адрес пострадавшей семьи, что «им тут не жить дальше». Участники потасовки не стали комментировать журналистам данную ситуацию. СК региона проводит дальнейшее расследование.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Погиб#Полиция#Криминал#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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