В поселке Железнодорожном Новосибирской области 19 апреля был убит мужчина по имени Антон. Произошло это из-за конфликта с тремя молодыми людьми, которые начали звать жену погибшего Юлию «к себе в машину поразвлечься». Сибирячка грубо ответила наглецам, а потом позвала на защиту своего мужа, у которого в этот день был день рождения. В браке супруги с 2007 года, у них есть сын 15-ти лет.