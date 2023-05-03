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В Искитимском районе пройдет митинг против строительства исправительного центра

3 мая 2023, 08:51
Фото: vk.com/iskitimdep
Ранее акция протеста прошла в Искитиме

Акция протеста против размещения осужденных в деревне пройдет в Искитимском районе

Люди возмущены планами создания исправительного центра для осужденных рядом с жилыми домами и детскими учреждениями. Ранее власти обещали, что такое заведение в Искитиме открывать не будут

В субботу, 6 мая, в селе Шибково Искитимского района пройдет согласованный митинг против планов создания в поселении исправительного центра для осужденных. Люди против соседства с преступниками, которые имеют право свободно передвигаться по деревне.

"Это маленькая деревня, 800 человек, а к ним туда хотят завести в исправительный центр осужденных по статьям средней тяжести, по тяжелым статьям и особо тяжким, таким, например, как двойное убийство", - обрисовал перспективы гражданский активист Артем Фролов.

Еще один подобный центр намерены создать в Искитиме, где акция протеста уже проходила 22 апреля.

Скандал вокруг возможного появления исправительных центров для осужденных в Искитимском районе продолжается с лета 2022 года. Тогда, после бурного возмущения жителей, глава Искитима Сергей Завражин заявил, что подобного учреждения в городе не будет.

Труд осужденных предполагалось использовать на "Новосибирской птицефабрике", которая испытывает серьезный кадровый голод. Предположительно, эту идею лоббировал авторитетный предприниматель Владимир Голубев из Бердска. Именно при его содействии был открыт первый подобный центр в Искитимском районе в феврале 2022 года. Люди, которых там разместили, работали на кирпичном заводе, принадлежащем Голубеву.

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#Митинг#Протест#Заключенные#Общество#Искитимский район#Искитим#Новосибирская область
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