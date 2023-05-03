Труд осужденных предполагалось использовать на "Новосибирской птицефабрике", которая испытывает серьезный кадровый голод. Предположительно, эту идею лоббировал авторитетный предприниматель Владимир Голубев из Бердска. Именно при его содействии был открыт первый подобный центр в Искитимском районе в феврале 2022 года. Люди, которых там разместили, работали на кирпичном заводе, принадлежащем Голубеву.