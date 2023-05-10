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В Новосибирске ожидаются похолодание и сильный ветер с 10 мая

10 мая 2023, 02:38
Фото: 1MI
В Новосибирске будет холодно после 10 мая
Неделя похолодания началась в Новосибирске с 10 мая. Синоптики обещают заморозки до -1 градуса по ночам и до +14 тепла днем.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночное время суток в ближайшие несколько дней температура воздуха может опускаться ниже 0°C. Днем летней жары ждать также не стоит, максимум воздух прогреется до +14 в Новосибирске, а в области до +16 по Цельсию.

Сервис Gismeteo прогнозирует аналогичную погоду на неделю, с 10 по 14 мая. По его данным столбики термометра в четверг, 11 мая, опустятся до +3 ночью, а днем поднимутся до +15. При этом «Яндекс.Погода» сообщает о дожде в этот день.

А на следующий день ожидаются +12…14°C и сильный ветер с порывами до 10 м/с. В выходные 13 и 14 мая днем в небе засветит солнце, но не исключено, что к вечеру похолодает до 0…-1 градуса.

Летняя жара начнет возвращаться в Новосибирск только к началу следующей недели. А сейчас горожанам придется пережить прохладную погоду с остывшими батареями в квартирах – 10 мая завершился отопительный сезон.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Похолодание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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