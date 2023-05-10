По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночное время суток в ближайшие несколько дней температура воздуха может опускаться ниже 0°C. Днем летней жары ждать также не стоит, максимум воздух прогреется до +14 в Новосибирске, а в области до +16 по Цельсию.