Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночное время суток в ближайшие несколько дней температура воздуха может опускаться ниже 0°C. Днем летней жары ждать также не стоит, максимум воздух прогреется до +14 в Новосибирске, а в области до +16 по Цельсию.
Сервис Gismeteo прогнозирует аналогичную погоду на неделю, с 10 по 14 мая. По его данным столбики термометра в четверг, 11 мая, опустятся до +3 ночью, а днем поднимутся до +15. При этом «Яндекс.Погода» сообщает о дожде в этот день.
А на следующий день ожидаются +12…14°C и сильный ветер с порывами до 10 м/с. В выходные 13 и 14 мая днем в небе засветит солнце, но не исключено, что к вечеру похолодает до 0…-1 градуса.
Летняя жара начнет возвращаться в Новосибирск только к началу следующей недели. А сейчас горожанам придется пережить прохладную погоду с остывшими батареями в квартирах – 10 мая завершился отопительный сезон.