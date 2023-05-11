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Published Сегодня, 04:47
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9 мая в Новосибирской области похоронили предпринимателя Петра Алексеева, участника спецоперации в зоне СВО, который погиб в бою 24 апреля под Артемовском. Об этом официально сообщили в администрации.
Петр Алексеев родился и вырос в Искитиме и после окончания колледжа начал успешно заниматься предпринимательством в сфере деревообработки.
В ноябре 2022 года он отправился на контрактную службу в зону СВО и уже в апреле 2023 года был награжден медалью «За отвагу», однако ему не суждено было пережить следующий бой. В День Победы его похоронили на воинском кладбище Искитима со всеми почестями.
Родные, близкие бойца и просто неравнодушные люди оставляют в соцсетях соболезнования в связи с гибелью военнослужащего:
«светлая память»;
«Царствие Небесное»;
«Любим,помним,скорбим.Вечная память»;
«Вечная память!!!! Родным соболезную!!!!...»;
«Настоящий герой. Вечная память солдату»;
«соболезнования родным и близким....в Такой день от нас ушел Герой, настоящий Мужчина....Честь и Слава Петру Александровичу......».
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