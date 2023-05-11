В ноябре 2022 года он отправился на контрактную службу в зону СВО и уже в апреле 2023 года был награжден медалью «За отвагу», однако ему не суждено было пережить следующий бой. В День Победы его похоронили на воинском кладбище Искитима со всеми почестями.