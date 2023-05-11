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Бизнесмена Петра Алексеева, погибшего на СВО, похоронили в Новосибирской области

11 мая 2023, 04:47
Фото: администрация Искитимского района
Мужчина был бойцом ЧВК "Вагнер"

В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО бизнесмена Петра Алексеева

В Искитиме Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом Петром Алексеевым, который до службы был предпринимателем, о чем сообщают в администрации района.

9 мая в Новосибирской области похоронили предпринимателя Петра Алексеева, участника спецоперации в зоне СВО, который погиб в бою 24 апреля под Артемовском. Об этом официально сообщили в администрации.

Петр Алексеев родился и вырос в Искитиме и после окончания колледжа начал успешно заниматься предпринимательством в сфере деревообработки.

Мужчина погиб на Украине Мужчина погиб на Украине
Мужчина погиб на Украине
Фото: администрация Искитимского района
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
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В ноябре 2022 года он отправился на контрактную службу в зону СВО и уже в апреле 2023 года был награжден медалью «За отвагу», однако ему не суждено было пережить следующий бой. В День Победы его похоронили на воинском кладбище Искитима со всеми почестями.

Родные, близкие бойца и просто неравнодушные люди оставляют в соцсетях соболезнования в связи с гибелью военнослужащего:

«светлая память»;

«Царствие Небесное»;

«Любим,помним,скорбим.Вечная память»;

«Вечная память!!!! Родным соболезную!!!!...»;

«Настоящий герой. Вечная память солдату»;

«соболезнования родным и близким....в Такой день от нас ушел Герой, настоящий Мужчина....Честь и Слава Петру Александровичу......».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Погиб#Вагнер#ЧВК "Вагнер"#Общество#Спецоперация#Новосибирская область#Искитим
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