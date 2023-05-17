По поручению губернатора новосибирским инноваторам помогут с трансфером технологий

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий в Новосибирской области показало положительную динамику. «Это одна из наиболее востребованных и хорошо зарекомендовавших себя мер поддержки в сфере инноватики. В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. Анализ деятельности предприятий – получателей субсидий, проведенный в 2022 году, показал рост налоговых отчислений компаний в консолидированный бюджет Новосибирской области примерно в 1,8 раза, что свидетельствует о положительной динамике их развития», – отметил Вадим Васильев.