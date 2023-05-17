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По поручению губернатора новосибирским инноваторам помогут с трансфером технологий

17 мая 2023, 07:26
Фото: 1MI
Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области объявлен прием заявок от инновационных компаний для участия в конкурсе на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. В 2023 году решением главы региона Андрея Травникова объем средст

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий в Новосибирской области показало положительную динамику. «Это одна из наиболее востребованных и хорошо зарекомендовавших себя мер поддержки в сфере инноватики. В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. Анализ деятельности предприятий – получателей субсидий, проведенный в 2022 году, показал рост налоговых отчислений компаний в консолидированный бюджет Новосибирской области примерно в 1,8 раза, что свидетельствует о положительной динамике их развития», – отметил Вадим Васильев.

Прием заявок ведется от юридических лиц для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объем субсидий может достигать до 10 миллионов рублей. Это позволит инновационным компаниям реализовывать капиталоемкие и высокоэффективные, прибыльные проекты.

Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте миннауки региона. 

 

#Инноваторы#Губернатор#Поддержка#Наука#Новосибирская область
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