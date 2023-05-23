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ФОМС: Охват населения профмероприятиями по ОМС превысил 51 млн человек в 2022 году

23 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
По данным ФОМС, профилактические мероприятия в 2022 году прошли 51,7 миллиона россиян, что составило 100,2% от плана. Глава фонда Илья Баланин отметил, что охват населения профмероприятиями в рамках ОМС вырос на 39% по сравнению с 2021 годом.

Илья Баланин рассказал, что каждый год дополняются программы профмероприятий и растет список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. По его словам, дополнительное финансирование позволило существенно увеличить доступность онкологической помощи, передает tass.ru.

«В прошлом году оказано более 3,6 млн случаев лечения, что в два раза выше уровня 2018 года - 1,9 млн случаев лечения», - сказал Баланин.

Он также добавил, что в 2022 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 91,9 тыс. процедур ЭКО. Их количество по сравнению с 2021 годом выросло на 7,3 тыс. процедур.

По данным фонда, в 2022 году россияне получили более двух миллионов услуг специализированной помощи. Наиболее востребованными профилями оказались офтальмология (более 256 тыс. случаев лечения), онкология (более 248 тыс.), акушерство и гинекология (170 тыс.), сердечно-сосудистая хирургия (более 150 тыс.).

ФОМС напрямую оплачивает специализированную медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях.

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