ФОМС: Охват населения профмероприятиями по ОМС превысил 51 млн человек в 2022 году

По данным фонда, в 2022 году россияне получили более двух миллионов услуг специализированной помощи. Наиболее востребованными профилями оказались офтальмология (более 256 тыс. случаев лечения), онкология (более 248 тыс.), акушерство и гинекология (170 тыс.), сердечно-сосудистая хирургия (более 150 тыс.).