ФОМС: Охват населения профмероприятиями по ОМС превысил 51 млн человек в 2022 году

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Илья Баланин рассказал, что каждый год дополняются программы профмероприятий и растет список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. По его словам, дополнительное финансирование позволило существенно увеличить доступность онкологической помощи, передает tass.ru.
«В прошлом году оказано более 3,6 млн случаев лечения, что в два раза выше уровня 2018 года - 1,9 млн случаев лечения», - сказал Баланин.
Он также добавил, что в 2022 году в рамках территориальных программ ОМС выполнено 91,9 тыс. процедур ЭКО. Их количество по сравнению с 2021 годом выросло на 7,3 тыс. процедур.
По данным фонда, в 2022 году россияне получили более двух миллионов услуг специализированной помощи. Наиболее востребованными профилями оказались офтальмология (более 256 тыс. случаев лечения), онкология (более 248 тыс.), акушерство и гинекология (170 тыс.), сердечно-сосудистая хирургия (более 150 тыс.).
ФОМС напрямую оплачивает специализированную медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях.