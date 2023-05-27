«Теперь понятна высшая идея Локтя - уничтожение новосибирских лестниц», - иронизирует Артур Олейник, отсылая, вероятно, к скандалу с ремонтом лестницы на Речном вокзале, который тянется с прошлого года. И это действительно не единичный случай, многие лестницы в Новосибирске находятся в плачевном состоянии. Ранее по отзывам сибиряков в соцсетях Atas.info составил антирейтинг спусков с разбитыми ступеньками.