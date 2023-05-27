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Новосибирцы раскритиковали состояние лестницы у поликлиники № 24

27 мая 2023, 03:27
Фото: АСТ-54
Так выглядит лестница, которой пользуются пациенты поликлиники
В Новосибирске жители Станиславского жилмассива пожаловались на состояние лестницы, ведущей к лечебному учреждению. Власти говорят, что думают о разработке проекта ремонта

Жители Ленинского района Новосибирска возмущены состоянием лестницы, ведущей к входу в поликлинику № 24 на Станиславском жилмассиве. «Ходить невозможно, а ведь там спускаются бабушки, мамочки с детьми и колясками», - сообщает подписчица городского паблика АСТ-54.

«Да это ужас. Невозможно ходить даже здоровому человеку», - подтверждает Елена Шмакова.

«Теперь понятна высшая идея Локтя - уничтожение новосибирских лестниц», - иронизирует Артур Олейник, отсылая, вероятно, к скандалу с ремонтом лестницы на Речном вокзале, который тянется с прошлого года. И это действительно не единичный случай, многие лестницы в Новосибирске находятся в плачевном состоянии. Ранее по отзывам сибиряков в соцсетях Atas.info составил антирейтинг спусков с разбитыми ступеньками.

Жители Станиславского жилмассива уже обращались с жалобами на плохое состояние лестницы через сервис портала Госуслуг. Жалоба была перенаправлена в мэрию и администрацию Ленинского района.

«Решается вопрос о разработке проектно-сметной документации на ремонт лестничного марша и подпорной стенки», - говорится в ответе, опубликованном на Госуслугах.

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#Лестница#Ремонт#Жалоба#Город#Новосибирск
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