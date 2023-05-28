Парковаться запретят на развязке улицы Дуси Ковальчук в Новосибирске — причина, сроки

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как уточнили в мэрии города, в Новосибирске запретят ночную парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук. Речь идет об участке от улицы Залесского до Танковой в Заельцовском районе.
Там появятся специальные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички. Изменения будут действовать после 5 июня с 21.00 до 6.00.
Ограничение на ночную парковку ввели для того, чтобы на этом участке было меньше ДТП.
Напомним, что ранее в Новосибирске 19-летняя девушка пострадала в тройном ДТП на Дуси Ковальчук.