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Парковаться запретят на развязке улицы Дуси Ковальчук в Новосибирске — причина, сроки

28 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
Парковку запретят по ночам

В Новосибирске запретят парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук

Запрет на парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук введут в Новосибирске, о чем сообщается на сайте муниципалитета.

Как уточнили в мэрии города, в Новосибирске запретят ночную парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук. Речь идет об участке от улицы Залесского до Танковой в Заельцовском районе. 

Там появятся специальные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички. Изменения будут действовать после 5 июня с 21.00 до 6.00.

Ограничение на ночную парковку ввели для того, чтобы на этом участке было меньше ДТП.

Напомним, что ранее в Новосибирске 19-летняя девушка пострадала в тройном ДТП на Дуси Ковальчук. 

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#Эмилия Губарева#Парковки#Транспорт#Город#Новосибирск
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