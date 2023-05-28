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В Новосибирске женщину, болевшую ковидом, «похоронили» дважды после вскрытия

28 мая 2023, 11:41
Фото: 1MI
Росздравнадзор встал на сторону дочери
В Новосибирске родственники умершей сибирячки от ковида не могут узнать точную дату ее смерти: вскрытие происходило в 11 часов, а смерть констатировали в 15 часов.

58-летняя Наталья Бронова заболела коронавирусом вслед за своим мужем, а через месяц после Нового года она умерла. Как рассказала дочка сибирячки Елена, родным сообщили о смерти Натальи 30 января. Целый месяц она боролась за жизнь. История запуталась на том моменте, когда родные до сих пор не узнали точное время смерти женщины.

«Первое время, которое указано в документах, это 11.00 – патологоанатом, судя по предоставленному мне протоколу исследования, в это время он проводил вскрытие. А дальше происходит непонятное: в дневнике наблюдений за пациентом указано, что моя мама умерла в 15.20. Но сама запись сделана на полчаса раньше - в 14.50. Когда на самом деле умерла мама и что происходило, мы так и не знаем», — цитирует «КП-Новосибирск» дочь Натальи Броновой.  

После грубой ошибки в документах, Елена пожаловалась в Росздравнадзор, и ведомство встало на ее сторону. Было принято решение об объявлении в адрес больницы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Также дочери умершей рекомендовано обратиться в страховую и требовать экспертизу.

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