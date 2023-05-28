58-летняя Наталья Бронова заболела коронавирусом вслед за своим мужем, а через месяц после Нового года она умерла. Как рассказала дочка сибирячки Елена, родным сообщили о смерти Натальи 30 января. Целый месяц она боролась за жизнь. История запуталась на том моменте, когда родные до сих пор не узнали точное время смерти женщины.