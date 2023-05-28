Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
58-летняя Наталья Бронова заболела коронавирусом вслед за своим мужем, а через месяц после Нового года она умерла. Как рассказала дочка сибирячки Елена, родным сообщили о смерти Натальи 30 января. Целый месяц она боролась за жизнь. История запуталась на том моменте, когда родные до сих пор не узнали точное время смерти женщины.
«Первое время, которое указано в документах, это 11.00 – патологоанатом, судя по предоставленному мне протоколу исследования, в это время он проводил вскрытие. А дальше происходит непонятное: в дневнике наблюдений за пациентом указано, что моя мама умерла в 15.20. Но сама запись сделана на полчаса раньше - в 14.50. Когда на самом деле умерла мама и что происходило, мы так и не знаем», — цитирует «КП-Новосибирск» дочь Натальи Броновой.
После грубой ошибки в документах, Елена пожаловалась в Росздравнадзор, и ведомство встало на ее сторону. Было принято решение об объявлении в адрес больницы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Также дочери умершей рекомендовано обратиться в страховую и требовать экспертизу.