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«У нас постоянно что-то летает»: новосибирцы обсуждают полет самолета над городом

31 мая 2023, 08:58
Фото: atas.info
Самолет направлялся в сторону Толмачево

В центре Новосибирска второй день кружит самолет

Над Новосибирском уже второй день пролетает самолет. Горожане замечали его над Академгородком, судно направлялось в сторону Толмачево. Необычное происшествие привлекло внимание людей.
«Сразу несколько наших подписчиков обратили внимание, что над городом пару дней кружит самолет, который летает по примерно одинаковой траектории», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Многие подписчики отнеслись к происшествию весьма настороженно. Это объясняется недавней атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву.

«При любом звуке с неба будешь всматриваться, что там летит», - отметила Ирина Беломестнова. «Хорошо хоть, что не беспилотник. Не удивишься сейчас», - вторит ей сибирячка под псевдонимом Мишель Чу.

Впрочем, комментаторов сразу же поспешили успокоить «диванные» аналитики. «До нас только межконтинентальная баллистическая ракета долетит. Так что не переживайте», - написал Роман Немчинов.

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Кое-кто даже высказал предположение, что это были плановые учения.

«Есть такое понятие УТП. Учебно-тренировочные полеты! Так вот он и летал именно для  УТП. В современном мире при наличии турбинных самолетов все забыли о старине Ан-26: простой, грузопассажирский турбовинтовой самолет, оттуда и шума много. Никакое топливо он не вырабатывал, а отработал взлет, посадку и движение по схеме!», - показал свои технические знания пользователь под ником Серега Саблин.
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Встречались и вполне шутливые комментарии.

«Бензин вырабатывает», - заметил новосибирец под псевдонимом Иван Петрович. «Кружит и кружит. Город такой, у нас тут чего только не летает», - пошутил Иван Беспалов. «Наверное, экскурсионный полет над Новосибирском», - предположил Валерий Гладунов.

Воздушное судно замечают над Новосибирском уже второй день. Очевидцы видели его в районе Академгородка, когда самолет направлялся в сторону аэропорта Толмачево. 

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Как выяснили «НГС Новосибирск», намерения у самолета вполне мирные. Благодаря нему проверяются траектории посадок в Толмачево и исправность соответствующего оборудования. Сам винтовой самолет принадлежит ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которая занимается аэронавигацией.

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