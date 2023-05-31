«У нас постоянно что-то летает»: новосибирцы обсуждают полет самолета над городом

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
«Сразу несколько наших подписчиков обратили внимание, что над городом пару дней кружит самолет, который летает по примерно одинаковой траектории», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Многие подписчики отнеслись к происшествию весьма настороженно. Это объясняется недавней атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву.
«При любом звуке с неба будешь всматриваться, что там летит», - отметила Ирина Беломестнова. «Хорошо хоть, что не беспилотник. Не удивишься сейчас», - вторит ей сибирячка под псевдонимом Мишель Чу.
Впрочем, комментаторов сразу же поспешили успокоить «диванные» аналитики. «До нас только межконтинентальная баллистическая ракета долетит. Так что не переживайте», - написал Роман Немчинов.
Кое-кто даже высказал предположение, что это были плановые учения.
«Есть такое понятие УТП. Учебно-тренировочные полеты! Так вот он и летал именно для УТП. В современном мире при наличии турбинных самолетов все забыли о старине Ан-26: простой, грузопассажирский турбовинтовой самолет, оттуда и шума много. Никакое топливо он не вырабатывал, а отработал взлет, посадку и движение по схеме!», - показал свои технические знания пользователь под ником Серега Саблин.
Встречались и вполне шутливые комментарии.
«Бензин вырабатывает», - заметил новосибирец под псевдонимом Иван Петрович. «Кружит и кружит. Город такой, у нас тут чего только не летает», - пошутил Иван Беспалов. «Наверное, экскурсионный полет над Новосибирском», - предположил Валерий Гладунов.
Воздушное судно замечают над Новосибирском уже второй день. Очевидцы видели его в районе Академгородка, когда самолет направлялся в сторону аэропорта Толмачево.
Как выяснили «НГС Новосибирск», намерения у самолета вполне мирные. Благодаря нему проверяются траектории посадок в Толмачево и исправность соответствующего оборудования. Сам винтовой самолет принадлежит ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которая занимается аэронавигацией.