Здание гипермаркета Rich Family продают в Новосибирске за 400 млн рублей

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
На одном из бесплатных сайтов с объявлениями было опубликовано сообщение о продаже здания, в котором расположен гипермаркет детских товаров Rich Family в Новосибирске.
Это здание находится на улице 1-е Мочищенское шоссе и построено в 2018 году на земельном участке площадью около 15 тысяч квадратных метров. Площадь здания составляет 4 917 квадратных метров, а цена на объект рассчитывается в 400 миллионов рублей.
В объявлении указано, что здание продается с уже действующим бизнесом. Отметим, что сеть гипермаркетов Rich Family является успешным брендом для детской одежды и других детских товаров, основанной в Новосибирске в 2012 году.