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Здание гипермаркета Rich Family продают в Новосибирске за 400 млн рублей

31 мая 2023, 01:15
Фото: 1MI
За здание гипермаркета просят 400 миллионов рублей

В Новосибирске продается здание гипермаркета Rich Family за 400 млн рублей

Здание гипермаркета Rich Family выставлен на продажу в Новосибирске за 400 млн рублей, объявление появилось на одном из бесплатных сайтов, где продают различные товары.

На одном из бесплатных сайтов с объявлениями было опубликовано сообщение о продаже здания, в котором расположен гипермаркет детских товаров Rich Family в Новосибирске.

Это здание находится на улице 1-е Мочищенское шоссе и построено в 2018 году на земельном участке площадью около 15 тысяч квадратных метров. Площадь здания составляет 4 917 квадратных метров, а цена на объект рассчитывается в 400 миллионов рублей.

В объявлении указано, что здание продается с уже действующим бизнесом. Отметим, что сеть гипермаркетов Rich Family является успешным брендом для детской одежды и других детских товаров, основанной в Новосибирске в 2012 году.

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#Эмилия Губарева#Гипермаркет#Магазины#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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