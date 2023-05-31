Здание гипермаркета Rich Family продают в Новосибирске за 400 млн рублей

Это здание находится на улице 1-е Мочищенское шоссе и построено в 2018 году на земельном участке площадью около 15 тысяч квадратных метров. Площадь здания составляет 4 917 квадратных метров, а цена на объект рассчитывается в 400 миллионов рублей.