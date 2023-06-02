В Новосибирске завершили поиски 7-летнего мальчика из Заельцовского района

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
«Мальчика нашли живым и здоровым. 1 июня Иван М. ушел из дома в Заельцовском районе и не вернулся. С ним всё в порядке», — сообщили в «ЛизаАлерт».
Ребенка нашли полицейские. Оказалось, что далеко от дома он не уходил.
«Нашли школьника в подъезде дома. Преступлений и правонарушений в отношении него не совершалось. Его передали родителям», — добавила представитель ГУ МВД Новосибирска.
Напомним, сейчас отряд «ЛизаАлерт» задействован в поисках 60-летней женщины, которая в одних тапочках ушла с палисадника и пропала в Новосибирске.