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В Новосибирске завершили поиски 7-летнего мальчика из Заельцовского района

2 июня 2023, 02:18
Фото: 1MI
Найден 7-летний мальчик в Новосибирске
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» объявили о прекращении поисков 7-летнего мальчика, который пропал 1 июня в Новосибирске. Его несколько часов искали волонтеры и полицейские.

«Мальчика нашли живым и здоровым. 1 июня Иван М. ушел из дома в Заельцовском районе и не вернулся. С ним всё в порядке», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Ребенка нашли полицейские. Оказалось, что далеко от дома он не уходил.

«Нашли школьника в подъезде дома. Преступлений и правонарушений в отношении него не совершалось. Его передали родителям», — добавила представитель ГУ МВД Новосибирска.

В Новосибирске таинственно пропала 60-летняя женщина в пестрых тапках
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Напомним, сейчас отряд «ЛизаАлерт» задействован в поисках 60-летней женщины, которая в одних тапочках ушла с палисадника и пропала в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Поиск#Дети#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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