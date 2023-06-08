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В Новосибирске женщину-ефрейтора отправили в колонию за обман Минобороны

8 июня 2023, 01:52
Фото: 1MI
Женщина выплатит всю сумму
Женщина-ефрейтор из Новосибирска была осуждена на три года колонии общего режима за мошенничество с выплатами от Минобороны.

Она получила деньги, предназначенные для покупки жилья, но скрыла от военных властей информацию о вступлении в наследство, где ей полагалась жилплощадь.

Военнослужащая купила квартиру на государственные деньги так как ее признали нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма.

В результате нечестных действий женщины, министерство получило ущерб в размере 5 млн рублей. Суд рассмотрел дело и признал ее виновной в мошенничестве. Ефрейтор сядет на несколько лет в колонию и выплатит всю полученную сумму. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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