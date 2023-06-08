В Новосибирске женщину-ефрейтора отправили в колонию за обман Минобороны

В результате нечестных действий женщины, министерство получило ущерб в размере 5 млн рублей. Суд рассмотрел дело и признал ее виновной в мошенничестве. Ефрейтор сядет на несколько лет в колонию и выплатит всю полученную сумму. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.