Губернатор наградил медицинских работников в канун их профессионального праздника

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Обращаясь к собравшимся в Государственном концертном зале имени Каца медикам, Губернатор поблагодарил всех за то, что при напряжённой ежедневной работе медицинские работники всегда находят для своих пациентов слова искренней поддержки.
«Спасибо наставникам, которые не просто передают молодым специалистам свои знания и опыт, но учат бережному отношению к пациентам. Спасибо руководителям университетов, кафедр, факультетов и колледжей — вы взяли на себя большую ответственность за медицинское сообщество Новосибирской области, удивительно сплочённое, богатое традициями. Вы отвечаете за сохранение и приумножение его ценностей. Спасибо всем руководителям, министру здравоохранения Константину Хальзову, команде министерства за то, что в сложные периоды последних лет вы собирали вокруг себя коллективы, поддерживали, мобилизовали на преодоление всех вызовов. Кроме того, вы строили, ремонтировали, осваивали новую технику — вы меняли свои коллективы и всю новосибирскую медицину к лучшему, и вам это удалось.
Большое спасибо тем медикам, кто помогал и помогает нашим братьям на Донбассе, кто ездил даже не в командировки, а в личные отпуска помогать коллегам в Донецке и Луганске, кто уже больше года поддерживает наш подшефный Беловодский район. Вы делали великое дело и не просто помогали переориентировать на российские стандарты систему медицинской помощи в ЛНР и ДНР — вы внушали защитникам и жителям Донбасса надежду и уверенность в том, что, раз сибиряки здесь, значит, всё будет хорошо. Желаю крепкого здоровья каждому из вас, ваших родных и близких, и чтобы ваш профессиональный праздник стал общенародным» — поздравил медицинских работников глава региона.
Выдающимся профессионалам отрасли Андрей Травников вручил государственные награды Российской Федерации, а вместе с Андреем Шимкивом — свидетельства о присвоении почётных званий «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».
Также Губернатор и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов наградили победителей регионального этапа «Лучший врач года».