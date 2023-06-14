Губернатор наградил медицинских работников в канун их профессионального праздника

Большое спасибо тем медикам, кто помогал и помогает нашим братьям на Донбассе, кто ездил даже не в командировки, а в личные отпуска помогать коллегам в Донецке и Луганске, кто уже больше года поддерживает наш подшефный Беловодский район. Вы делали великое дело и не просто помогали переориентировать на российские стандарты систему медицинской помощи в ЛНР и ДНР — вы внушали защитникам и жителям Донбасса надежду и уверенность в том, что, раз сибиряки здесь, значит, всё будет хорошо. Желаю крепкого здоровья каждому из вас, ваших родных и близких, и чтобы ваш профессиональный праздник стал общенародным» — поздравил медицинских работников глава региона.