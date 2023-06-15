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Стало известно, кто погиб при обрушении строительного крана в Новосибирске

15 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
Женщина погибла на месте

В Новосибирске 57-летняя женщина погибла при обрушении строительного крана

В полиции назвали возраст женщины, которая погибла при обрушении строительного крана в Новосибирске: ей было 57 лет.

Сегодня утром на улице В. Заровного в Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение строительной крана. В результате женщина-крановщица 1966 года рождения погибла.

По предварительным данным, в результате падения крана также повреждены 8 автомобилей. На месте ЧП работают следственная комиссия и прокуратура, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, чтобы выяснить причины трагедии. Расследование продолжается.

Стало известно, что крановщица погибла после падения крана на стройке в Новосибирске
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