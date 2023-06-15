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Сегодня утром на улице В. Заровного в Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение строительной крана. В результате женщина-крановщица 1966 года рождения погибла.
По предварительным данным, в результате падения крана также повреждены 8 автомобилей. На месте ЧП работают следственная комиссия и прокуратура, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия, чтобы выяснить причины трагедии. Расследование продолжается.