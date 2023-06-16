Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации

А вот сама Хельга Пирогова уверена, что декларация была доставлена лично помощником и по почте, но этот факт проигнорировали. Она добавляет, что 23 июня должно состояться заседание комиссии по соблюдению ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности, и на основании его решения можно предполагать финал данной ситуации. Ранее Хельга писала, что их с Бойко хотели лишить мандата из-за прогулов заседаний.