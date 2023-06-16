Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации

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Published Сегодня, 01:41
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Причиной, по которой их мандаты могут быть отозваны, стало отсутствие деклараций о доходах за 2022 год. Это является требованием федерального закона «О противодействии коррупции».
В результате Новосибирская прокуратура направила представление спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву, в котором указывается, что депутаты должны обязательно предоставить декларации о доходах, иначе они будут лишены полномочий. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании горсовета, намеченного на 28 июня.
А вот сама Хельга Пирогова уверена, что декларация была доставлена лично помощником и по почте, но этот факт проигнорировали. Она добавляет, что 23 июня должно состояться заседание комиссии по соблюдению ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности, и на основании его решения можно предполагать финал данной ситуации. Ранее Хельга писала, что их с Бойко хотели лишить мандата из-за прогулов заседаний.