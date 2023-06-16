Лишение мандатов Пироговой и Бойко* обсудят на сессии горсовета

До этого в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020» опубликовали письмо Хельги Пироговой, в котором сообщалось о представлении прокуратуры в Совет депутатов Новосибирска. В нем утверждалось, что она не предоставила декларацию о доходах в нужный срок, хотя сама депутат считает обратное. По ее мнению, это может стать поводом для лишения мандата.