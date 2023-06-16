Лишение мандатов Пироговой и Бойко* обсудят на сессии горсовета

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
«Если будет решено о вынесении вопроса на сессию, то его рассмотрят 28 июня», — цитирует Дмитрия Асанцева Om1.ru.
На данный момент уже было представление прокуратуры, на 23 июня назначено заседание комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. При этом сам Асанцев считает, что вопрос может быть вполне рассмотрен.
«Я предполагаю, что прокуратура на пустом месте предписаний и требований не вынесет», — заявил парламентарий.
До этого в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020» опубликовали письмо Хельги Пироговой, в котором сообщалось о представлении прокуратуры в Совет депутатов Новосибирска. В нем утверждалось, что она не предоставила декларацию о доходах в нужный срок, хотя сама депутат считает обратное. По ее мнению, это может стать поводом для лишения мандата.
*лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ