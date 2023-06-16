atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Изображение материала

Лишение мандатов Пироговой и Бойко* обсудят на сессии горсовета

16 июня 2023, 11:55
Фото: Совет депутатов Новосибирска
Лишение мандатов могут обсудить на сессии

Новосибирские депутаты могут обсудить лишение мандатов Пироговой и Бойко*

Вопрос о лишении депутатских полномочий депутатов горсовета Новосибирска Хельги Пироговой и Сергея Бойко* может быть рассмотрен парламентариями. Об этом заявил спикер Дмитрий Асанцев.
«Если будет решено о вынесении вопроса на сессию, то его рассмотрят 28 июня», — цитирует Дмитрия Асанцева Om1.ru.
Депутатов Бойко* и Пирогову могут признать злостными прогульщиками
Узнать подробнее

На данный момент уже было представление прокуратуры, на 23 июня назначено заседание комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. При этом сам Асанцев считает, что вопрос может быть вполне рассмотрен.

«Я предполагаю, что прокуратура на пустом месте предписаний и требований не вынесет», — заявил парламентарий.
Сбежавший из страны депутат Сергей Бойко официально признан иноагентом
Узнать подробнее

До этого в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020» опубликовали письмо Хельги Пироговой, в котором сообщалось о представлении прокуратуры в Совет депутатов Новосибирска. В нем утверждалось, что она не предоставила декларацию о доходах в нужный срок, хотя сама депутат считает обратное. По ее мнению, это может стать поводом для лишения мандата.

*лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ

Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский депутат Субботин обвинил в гибели рыбы ливневые стоки
#Новосибирск#Политика#Александр Ляхов#Депутат#Депутаты#Горсовет#Мандат
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41