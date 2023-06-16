В Бердске вдове погибшего в горящем клубе десантника вручили медаль «За отвагу»

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Сержанту гвардейского парашютно-десантного полка Александру Редникову посмертно присвоили это звание в соответствии с Указом президента РФ. Родившийся в Читинской области Редников окончил там школу и принимал участие в различных военных операциях, в том числе в Чеченском конфликте и спецоперации на Украине.
Получив ранение ноги на СВО, он вернулся в десантный полк в Кострому. 5 ноября 2022 года Редников оказался на месте пожара в костромском клубе «Полигон», случайно проезжая мимо на такси.
Несмотря на то, что ему удалось спасти несколько человек, он сам погиб от ядовитого дыма. Теперь имя Александра Редникова останется в сердцах его близких и друзей, а также будет увековечено в городском парке Победы в Бердске.