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В Бердске вдове погибшего в горящем клубе десантника вручили медаль «За отвагу»

16 июня 2023, 01:55
Фото: 1MI
Мужчина погиб в горящем клубе

В Новосибирской области вдове погибшего в клубе десантника вручили медаль «За отвагу»

В Бердске Новосибирской области состоялась церемония награждения медалью «За отвагу» погибшего при пожаре в костромском клубе «Полигон»: награду получила вдова военнослужащего, сообщает местная администрация.

Сержанту гвардейского парашютно-десантного полка Александру Редникову посмертно присвоили это звание в соответствии с Указом президента РФ. Родившийся в Читинской области Редников окончил там школу и принимал участие в различных военных операциях, в том числе в Чеченском конфликте и спецоперации на Украине.

Получив ранение ноги на СВО, он вернулся в десантный полк в Кострому. 5 ноября 2022 года Редников оказался на месте пожара в костромском клубе «Полигон», случайно проезжая мимо на такси.

Несмотря на то, что ему удалось спасти несколько человек, он сам погиб от ядовитого дыма. Теперь имя Александра Редникова останется в сердцах его близких и друзей, а также будет увековечено в городском парке Победы в Бердске.

НаградаНаграда
Награда
Фото: Мэрия Бердска
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#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область#Бердск
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