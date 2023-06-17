Стало известно состояние пострадавших после взрыва на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:58
В региональном Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в результате небольшого взрыва на ТЭЦ-5, который случился 16 июня во время проведения ремонтных работ насосной станции нефтеочистительных стоков.
В ведомстве отметили, что два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а один пациент сейчас в ожоговом отделении со средней степенью тяжести ожогов.
После инцидента, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».