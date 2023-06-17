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Стало известно состояние пострадавших после взрыва на ТЭЦ-5 в Новосибирске

17 июня 2023, 08:54
Фото: 1MI
Взрыв раздался неожиданно

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Один погиб, трое пострадали: в Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии рабочих, получивших ожоги при взрыве на ТЭЦ-5.

В региональном Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в результате небольшого взрыва на ТЭЦ-5, который случился 16 июня во время проведения ремонтных работ насосной станции нефтеочистительных стоков.

В ведомстве отметили, что два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а один пациент сейчас в ожоговом отделении со средней степенью тяжести ожогов.

После инцидента, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Минздрав#Погиб#18+#ТЭЦ#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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