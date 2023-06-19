Многодетная мать осуждена за прерывание беременности в Великобритании

Приговор вызвал возмущение у правозащитников, политиков и активистов, которые назвали его основанным на «архаичном законе» о преступлениях против личности, принятом в 1861 году. Критики законодательства утверждают, что оно не соответствует современным медицинским и этическим стандартам, а также не учитывает права женщин на репродуктивное самоопределение.