Многодетная мать осуждена за прерывание беременности в Великобритании

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
44-летнюю женщину приговорили к 14 месяцам лишения свободы после того, как она решила прервать беременность на восьмом месяце, приняв таблетки для аборта. В Великобритании аборты разрешены до 24-й недели беременности, пишет rtvi.com.
Приговор вызвал возмущение у правозащитников, политиков и активистов, которые назвали его основанным на «архаичном законе» о преступлениях против личности, принятом в 1861 году. Критики законодательства утверждают, что оно не соответствует современным медицинским и этическим стандартам, а также не учитывает права женщин на репродуктивное самоопределение.
Данный случай стал поводом для обновленного обсуждения законодательства об абортах в Великобритании и подчеркнул необходимость пересмотра устаревших норм. Правозащитники и активисты продолжают призывать к изменению закона, чтобы гарантировать женщинам свободный доступ к безопасным и легальным абортам, соответствующим их медицинским и этическим потребностям.