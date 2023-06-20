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Двое парней до смерти забили товарища в общежитии Новосибирской области

20 июня 2023, 02:21
Фото: 1MI
Дело рассмотрит суд

В Новосибирской области двое парней до смерти забили товарища в общежитии Куйбышева

В Куйбышевском межрайонном суде будет рассматриваться уголовное дело против двух молодых жителей области, которых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате чего погиб человек.

По данным следствия, в одном из общежитий в Куйбышеве группа людей выпивала алкоголь.

В ходе этого процесса между обвиняемыми (21-летним и 20-летним парнем) и 37-летним потерпевшим возник конфликт, в результате которого оба мужчины скоординированно нанесли множество ударов по голове и телу своего знакомого.

Потерпевший скончался на месте преступления от полученных травм. Уголовное дело было передано в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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