Двое парней до смерти забили товарища в общежитии Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
По данным следствия, в одном из общежитий в Куйбышеве группа людей выпивала алкоголь.
В ходе этого процесса между обвиняемыми (21-летним и 20-летним парнем) и 37-летним потерпевшим возник конфликт, в результате которого оба мужчины скоординированно нанесли множество ударов по голове и телу своего знакомого.
Потерпевший скончался на месте преступления от полученных травм. Уголовное дело было передано в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.