Губернатор поручил ускорить строительство социальных объектов Кочковского района

Для обеспечения специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, культуры района служебным жильем в селе Кочки запланировано строительство 18-ти квартирного жилого дома по ул. Советская. В доме предусмотрены 15 служебных квартир и 3 квартиры для детей-сирот. В марте 2023 года заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство объекта со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2024 года. Ведется проектирование жилого дома и подготовка земельного участка под застройку.