Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
В пятницу, 23 июня, в Новосибирске состоится единый общегородской выпускной. Праздник начнется в 18 часов на Михайловской набережной. Мероприятие будет завершено в 22 часа, согласно законодательству. Сбор участников запланирован на 17 часов. С 18 до 22 часов пройдут различные интерактивные мероприятия и концертные номера.
Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что город полностью готов к празднику. Был разработан сценарий, подобраны номера и организованы фотозоны. Всего будет более 30 интерактивных площадок. Приглашать известных звезд для выступлений нереально из-за ограниченного бюджета мероприятия. Однако, артисты, которые выступят на выпускном, будут близки по духу к выпускникам и представят интересные программы.
Фейерверк также будет скромным, как заявил руководитель департамента. Важным моментом праздника станет приезд Анны Кикиной, женщины-космонавта из Новосибирска. Она будет поздравлять выпускников с окончанием школы.