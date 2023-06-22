Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что город полностью готов к празднику. Был разработан сценарий, подобраны номера и организованы фотозоны. Всего будет более 30 интерактивных площадок. Приглашать известных звезд для выступлений нереально из-за ограниченного бюджета мероприятия. Однако, артисты, которые выступят на выпускном, будут близки по духу к выпускникам и представят интересные программы.