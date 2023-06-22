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Единый выпускной-2023 в Новосибирске пройдет без звездного хэдлайнера

22 июня 2023, 02:49
Фото: 1MI
Выпускной пройдет скромно, но интересно
23 июня в Новосибирске состоится единый общегородской выпускной на Михайловской набережной: артистов на него не пригласят, о чем сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев на пресс-конференции в ТАСС.

В пятницу, 23 июня, в Новосибирске состоится единый общегородской выпускной. Праздник начнется в 18 часов на Михайловской набережной. Мероприятие будет завершено в 22 часа, согласно законодательству. Сбор участников запланирован на 17 часов. С 18 до 22 часов пройдут различные интерактивные мероприятия и концертные номера.

Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что город полностью готов к празднику. Был разработан сценарий, подобраны номера и организованы фотозоны. Всего будет более 30 интерактивных площадок. Приглашать известных звезд для выступлений нереально из-за ограниченного бюджета мероприятия. Однако, артисты, которые выступят на выпускном, будут близки по духу к выпускникам и представят интересные программы.

Фейерверк также будет скромным, как заявил руководитель департамента. Важным моментом праздника станет приезд Анны Кикиной, женщины-космонавта из Новосибирска. Она будет поздравлять выпускников с окончанием школы.

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#Эмилия Губарева#Школа#Школьники#Выпускной#Звезды#Музыка#Общество#Город#Образование#Культура#Новосибирск
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