Представлена программа юбилейного X Международного Сибирского транспортного форума

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Updated Сегодня, 08:04
О программе и ключевых событиях предстоящего Х Международного Сибирского транспортного форума, организатором которого является Правительство Новосибирской области, рассказал в ходе пресс-конференции 22 июня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Как отметил министр 2023 год является юбилейным для Сибирского транспортного форума, в этой связи значительно расширены его тематические горизонты, большое внимание уделяется вопросам логистики, строительства инфраструктуры и импортозамещения. На конференциях в рамках форума будут принимать участие иностранные делегации из Азербайджана, КНР, Индии, Республик Беларусь и Казахстан.
«Основная тема форума в этом году — „Вызовы и перспективы транспортной отрасли России 2035. Трансформация и усиление роли Сибири в формировании новой отраслевой и экономической реальности“. На площадках форума пройдут заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению „Транспорт“, расширенное заседание Комиссии Общественного совета при Минтрансе России, заседание общественного совета Федерального дорожного агентства. В списке мероприятий есть также новый формат — „Логистическая гостиная“, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
На выставочной экспозиции сформировано пространство делового общения представителей логистических компаний разного уровня — Логистический клуб. На площадке крупным отраслевым игрокам предоставляется возможность проводить презентации собственных проектов, направленных на развитие рынка и решение конкретных задач грузоотправителей. Формат подразумевает обсуждение основных и наиболее значимых вопросов в этой отрасли.
Представители различных организаций и учреждений проведут тематические мероприятия — на площадке Росавиации будут рассмотрены вопросы развития авиаперевозок, а на панельной дискуссии РЖД — развитие внутреннего туризма. Подходы к обновлению подвижного состава станут темой специальной конференции. Во второй день форума ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» проведет презентацию Интеллектуальной транспортной системы.
Кроме того, в рамках форма пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой свои достижения и наработки представят более 40 экспонентов. Пространство будет разделено на десять сегментов, что позволит охватить все отрасли от транспортной техники, запчастей и оборудования до инфраструктурных проектов, программных и финансовых решений.
В качестве завершающего мероприятия в рамках форума 1 июля пройдут соревнования по автомобильному спорту «Дрифт 2023».