Представлена программа юбилейного X Международного Сибирского транспортного форума

Кроме того, в рамках форма пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой свои достижения и наработки представят более 40 экспонентов. Пространство будет разделено на десять сегментов, что позволит охватить все отрасли от транспортной техники, запчастей и оборудования до инфраструктурных проектов, программных и финансовых решений.